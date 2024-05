Saint Paul de Vence, fine settimana da non perdere (Foto)

A Saint Paul de Vence il fine settimana non è mai banale, ma quando c’è di mezzo la fête de la Saint Antonin si aggiunge un tocco culinario che non guasta mai e che dà spazio alla tradizione.

Questo il programma del fine settimana

Venerdì 10 maggio 2024 ore 20,30



Visita guidata alla Fondazione Maeght ore 10

Museo nella natura, la Fondazione Maeght riunisce una delle più importanti collezioni europee di dipinti, sculture, disegni e opere grafiche del XX secolo: Bonnard, Braque, Calder, Chagall, Giacometti, Léger, Mirò. Presentazione di opere del collezione permanente.

Durata della visita: 1 ora

Visita guidata in francese - Su prenotazione.

L'incontro è all'ingresso della Fondazione Maeght.

Prenotazione obbligatoria presso l'Ufficio del Turismo telefonicamente al numero 04 93 32 86 95 o presso la biglietteria online della Fondation Maeght.



Festa Saint Antonin – Ore 18

Routes des Serres- Quartier Saint-Antonin

Degustazione delle famose frittelle di fiori d’acacia preparati dagli abitanti di Saint-Paul per la festa del loro quartiere.



Visita guidata a lume di lanterna

Le guide dell'Ufficio del Turismo di Saint-Paul de Vence accompagnano in un tour cittadino illuminati dalle sole lanterne.

Si gode della freschezza delle stradine, della serenità del villaggio ascoltando il racconto di leggende, aneddoti e tutti i segreti di Saint-Paul de Vence.

Al tramonto, è il momento di scoprire, rischiarati dalle lanterne, i monumenti storici che costituiscono il ricco patrimonio di Saint-Paul de Vence: i bastioni, le torri, il “pontis”, il cimitero e molte altre curiosità.

È un’occasione unica per immergersi nella storia e nei segreti del villaggio: una passeggiata da condividere con la famiglia e gli amici.

Visita guidata di un'ora in francese. Punto di incontro: Ufficio del Turismo, 2 rue Grande.





Sabato 11 maggio 2024

Concert de l'Harmonie de Saint-Paul de Vence & de la fanfare suisse de Nyon – Ore 18, Place de Gaulle



Sotto la direzione di Mauricio Lozano per l' Harmonie e Adrian Perera per la Fanfara.



L' Harmonie di Saint-Paul de Vence è lieta di accogliere la Fanfara Svizzera di Nyon per un concerto eccezionale dalle sonorità jazz, soul, rock e musica da film.

Le due orchestre si esibiranno anche venerdì 10 maggio 2024 alle 18, davanti alla chiesa parrocchiale di Tourrettes sur Loup. Ingresso libero.