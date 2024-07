Danilo Amerio, al via dalla Liguria il tour estivo

Dopo ‘The Voice Senior’ su Raiuno, il cantautore astigiano in concerto gratuito il 7 luglio sul palco dell’M&T Festival di San Bartolomeo al Mare.

Partirà dalla Liguria il nuovo tour estivo di Danilo Amerio. Dopo il felice l’exploit a ‘The Voice Senior’ con Antonella Clerici su Raiuno nel team di Gigi D’Alessio’, il cantautore e autore astigiano dalla voce graffiante e intensa riparte per una serie di concerti nelle più belle località estive italiane.

Prima tappa a San Bartolomeo al Mare (Imperia) alle 21.00 in Piazza Torre Santa Maria all’interno del ‘M&T Festival’ con un grande concerto gratuito.

In scaletta, oltre al nuovo singolo ‘E ci siamo noi’ scritto con Alfia Bevilacqua e attualmente in rotazione radiofonica, anche i successi portati in gara dal 1992 al 1995 al Festival di Sanremo con Pippo Baudo e quelli firmati e prodotti per artisti quali Raf, Marco Masini, Umberto Tozzi, Aleandro Baldi, Jovanotti, Mia Martini, Fiordaliso, Mietta, Little Tony, Anna Oxa (sua ‘Donna con te’), Giorgio Faletti, Dik Dik, Adriano Celentano e molti altri.

Con lui Olga Kazelko (tastiere e sequenze), Luca Marchesin (chitarre acustiche ed elettriche), Gualtiero Marangoni (basso), Alex Nicoli (batteria), Susy Amerio e Fabrizio Rizzolo (cori) e Simone Lampedone (fonica).

Il tour è prodotto da Paolo Fazio per ‘Ipa Spettacoli’, l’allestimento è curato da ‘MA Show Solutions’. “Ho scelto la Liguria perché è la regione da cui tutto per me ha avuto inizio, da quella prima volta sul palco del Teatro Ariston. Mi sembrava giusto ripartire da qui, dove sono le mie radici musicali. Riabbracciare il pubblico è un po’ come avere il sole in tasca – chiosa Danilo Amerio - Sanremo 2025? Se c’è la canzone giusta e Carlo Conti chiama, Amerio risponde sì!”.

Danilo Amerio è coautore insieme a Paolo Conte, altra grande firma astigiana della canzone italiana, della colonna sonora di ‘Venere Mobile’, il cortometraggio del regista Gianni Miroglio prodotto da Riccardo Costa per ‘Scaiarada’ in gara a Verona il prossimo 4 luglio per il podio alla kermesse cinematografica internazionale del XXV ‘Premio Riviera Laurence Olivier-Vivien Leigh’.