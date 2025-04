A Floriane Grand il Trofeo di Pasticceria Gault & Millau PACA, Corsica, Monaco 2025

Ieri mattina, lunedì 28 aprile, il Palais de la Méditerranée a Nizza ha ospitato il Gault & Millau Tour per la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra-Corsica-Monaco. In questa occasione, la Chef Pasticciera del Blue Bay Marcel Ravin e del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, Floriane Grand, ha ricevuto il Trofeo Pasticcere 2025.

L'unico talento monegasco a essere premiato quest'anno in occasione del Gault & Millau Tour PACA, Corse, Monaco, Floriane Grand è così premiata per il suo percorso e le sue realizzazioni all'interno dell'hotel monegasco. Un premio che arriva un mese dopo aver ottenuto il prestigioso titolo Passion Dessert della Guida Michelin e che rafforza ulteriormente la posizione del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer nel settore dell'alta gastronomia. Ogni anno, il Gault & Millau Tour percorre le undici regioni francesi per incontrare e scoprire i talenti della gastronomia e della sala, distribuendo dodici trofei in diversi settori.

L'edizione 2025 celebra l'opera di Floriane Grand, Chef pasticciere del Blue Bay Marcel Ravin e del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, con il Trofeo Pasticciere 2025, assegnato per la regione PACA-Corsica-Monaco. Floriane è l'unica vincitrice monegasca a ricevere il premio quest'anno. Nata a Lione, Floriane Grand ha presto sviluppato una vera passione per l'arte della pasticceria, partecipando a concorsi nazionali e internazionali come il Meilleur Apprenti de France (MAF) o la Coppa del Mondo di Pasticceria Junior.

Dopo essere entrata a far parte della Maison Fauchon, poi della brigata del K2 Palace Courchevel, si è trasferita in Costa Azzurra e nel 2019 ha raggiunto lo chef Marcel Ravin al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.

Dal 2020, Floriane Grand diventa cuoca pasticciera dell'hotel, realizzando così i dolci del ristorante doppiamente stellato, il Blue Bay Marcel Ravin**, ma anche della tavola estiva Las Brisas, di L'Orange Verte e dello Espace Calypso. Per dare vita alle sue creazioni, Floriane si ispira al giardino, alle erbe aromatiche e alle stagioni. Si impegna anche a trovare l'equilibrio tra leggerezza e poco dolce, senza dimenticare la golosità.

"Questo trofeo è un grande orgoglio, è il riconoscimento del lavoro svolto al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort a fianco del mio Chef, Marcel Ravin. Ringrazio i team di pasticceria, cucina e sala per questo lavoro coeso nella quotidianità che ci porta dove siamo oggi. Ringrazio Monte-Carlo Société des Bains de Mer e il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort per averci dato l'opportunità di far crescere il Blue Bay Marcel Ravin**. Ringrazio anche il Gault&Millau per aver messo in primo piano la pasticceria francese", ha dichiarato Floriane Grand.

"È un soffio di gioia e una conclusione: la conclusione di un lavoro di squadra iniziato tanti anni fa. Presto sette anni e un orgoglio di riconoscimento del premio vinto non solo per le squadre, ma per la casa e la destinazione Monte-Carlo", ha commentato lo chef Marcel Ravin.

A proposito della selezione Gault & Millau, ricordiamo che il Blue Bay Marcel Ravin** dispone di tre cappelli, così come il Grill* e il Pavyllon Monte-Carlo*. L'Abysse Monte-Carlo** ne mostra quattro e Elsa* due. Il Louis XV-Alain Ducasse all'Hôtel de Paris Monte-Carlo***, membro dell'Accademia Gault & Millau, è stato insignito di cinque cappelli d'oro.