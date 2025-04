Shopping Promenade Riviera si rinnova: nasce il nuovo cuore pulsante di Cagnes-sur-Mer (Foto)

Dopo l’acquisizione da parte del gruppo Frey, il complesso Shopping Promenade Riviera si avvia verso un ambizioso rinnovamento per il 2025, con l’obiettivo di offrire ai visitatori un’esperienza d’acquisto più ricca, variegata e immersa in un contesto architettonico e paesaggistico di grande pregio.



Ecco una panoramica delle principali novità in arrivo nei prossimi mesi.



JD Sports: apre il più grande punto vendita d’Europa

Una delle inaugurazioni più attese è quella del marchio britannico JD Sports, che aprirà il suo più grande negozio europeo proprio a Cagnes-sur-Mer.

"Lo spazio sarà simile a quello che abbiamo sugli Champs-Élysées. Amplieremo la nostra offerta con oltre 2000 articoli e rafforzeremo l’organico del 50%, con nuove assunzioni a tempo pieno", spiega Jean-Christophe Priston, direttore commerciale per la Francia.

Inizio lavori: febbraio 2025

Fine lavori: agosto 2025

Un parco urbano per il tempo libero

Non solo negozi: nel nuovo centro per il tempo libero sorgerà anche un parco urbano, progettato come area verde dedicata al gioco, al relax e all’incontro.

Un vero polmone all’interno della galleria, pensato per famiglie, bambini e chi desidera una pausa nella natura, pur restando all’interno del centro commerciale.

Inizio lavori: maggio 2025

Fine lavori: ottobre 2025

Fort Boyard Adventures: il gioco diventa realtà

Ispirato al famoso programma televisivo, Fort Boyard Adventures sarà uno spazio interattivo di 1000 metri quadrati dedicato all’avventura, alla sfida e al divertimento.

Nato nel 2022, il progetto conta già dieci sedi in Francia e oltre un milione di visitatori all’anno.

Inizio lavori: febbraio 2025

Fine lavori: dicembre 2025

Apertura prevista: fine 2025

Una farmacia che mette al centro la persona

Tra le novità più interessanti figura l’apertura di una farmacia moderna e orientata alla cura globale del paziente.

"Offriremo tutti i servizi consentiti: consulenze personalizzate per donne in gravidanza, pazienti in terapia anticoagulante, oncologica o affetti da asma, test rapidi diagnostici e vaccinazioni. Vogliamo che le persone si sentano accolte, ascoltate, non semplicemente servite", spiegano Alicia Laplaine e Maryline Bataillon, titolari dell’attività.

Inizio lavori: maggio 2025

Fine lavori: estate 2025

Spazi dedicati alla ristorazione

Il rinnovamento non si ferma qui: è previsto anche un ampliamento dell’offerta gastronomica, con nuovi spazi pensati per accogliere locali, bistrot e aree ristoro, così da completare un’esperienza di visita sempre più completa e piacevole.



Con questi progetti, Shopping Promenade Riviera punta a diventare un punto di riferimento non solo per lo shopping, ma anche per il tempo libero, il benessere e l’intrattenimento. Un luogo da vivere e riscoprire nel 2025.