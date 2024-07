Cinque idee per rinnovare il tuo bagno

Il bagno è uno degli spazi più importanti della casa, non solo perché è un luogo dove ci si può rilassare e rigenerare dopo una lunga giornata ma anche perché, essendo a contatto con acqua e tubature, bisogna tenerne cura per preservarlo più a lungo.

Col passare degli anni può capitare che il bagno non rispecchi più i nostri gusti o necessità. La vasca è ingombrante, l’illuminazione è inadeguata, i rivestimenti ci appaiono antiquati e non più in linea col resto della casa. Per tutti questi motivi e anche altri, è arrivato il momento di rinnovare.

Rinnovare il bagno può sembrare un progetto impegnativo, non si sa mai da dove iniziare ma con queste cinque idee che troverai di seguito, puoi trasformare questo spazio in un'oasi di comfort e stile.

Aggiorna i rivestimenti e i pavimenti

Uno dei modi più comuni per cambiare l’aspetto del bagno è agire su piastrelle e pavimenti. Questi ultimi fondano la base su cui poi verranno abbinati tutti gli altri oggetti pertanto è importante sceglierli bene. Le piastrelle a mosaico, ad esempio, possono aggiungere un tocco di eleganza e colore. Se invece preferisci un look più sobrio, le piastrelle in tinta unita, magari con una finitura lucida, possono creare un ambiente moderno e pulito.

Se vuoi non vuoi iniziare dei lavori di muratura, puoi esplorare delle alternative come pannelli murali impermeabili. Sono disponibili in una varietà di finiture, tra cui legno, pietra e marmo, e possono essere installati facilmente, offrendo un cambio look senza stress.

Rinnova i sanitari e gli accessori

A volte cambiare le mattonelle e piastrelle non basta. Anche i sanitari, soprattutto quelli che hanno un carattere retrò, possono aver bisogno di essere cambiati.

Il primo passo per non stravolgere completamente il bagno è cambiare la rubinetteria in una più moderna e lucida. Già questo può conferire un’aria diversa al bagno. Se invece si vuole stravolgere tutto, è possibile optare per un nuovo lavabo, magari sospeso per dare un aspetto contemporaneo e arioso al bagno recuperando anche dello spazio.

Ma le vere regine del bagno sono la vasca e la doccia. Due opzioni valide ma che bisogna contestualizzare. Se hai spazio sufficiente, una vasca da bagno indipendente può diventare il pezzo centrale del tuo bagno. In alternativa, puoi optare per una vasca da bagno più piccola che si adatti allo spazio che possiedi. Per trovare una soluzione, su designbestmagazine.com esistono tante idee e proposte per ogni esigenza. Per quanto riguarda la doccia, invece, una a filo pavimento con pareti in vetro può creare un aspetto minimalista e spazioso.

Migliora l'illuminazione

L'illuminazione gioca un ruolo cruciale nell'aspetto e nella funzionalità di qualsiasi bagno. Una buona illuminazione può rendere lo spazio più accogliente e pratico. Installa prima di tutto una luce ambientale per l’illuminazione generale, poi combinala con luci in punti strategici, ad esempio vicino allo specchio o sopra la doccia. Puoi anche installare uno specchio con luci integrate che saranno l’ideale per attività minuziose quali trucco e rasatura.

Ottimizza lo spazio con soluzioni di storage intelligenti

Se il problema è la grandezza del bagno, è importante mantenerlo sempre ordinato e ben organizzato. Le soluzioni di stoccaggio intelligenti possono aiutarti a sfruttare al meglio ogni centimetro disponibile. Tra queste ritroviamo mobili sospesi, come i vani lavabo che liberano spazio sul pavimento, i ripiani e le mensole su cui è possibile appoggiare anche piccoli elementi d’arredo e, infine, cestini e contenitori in cui potrai conservare tutti gli oggetti necessari ma senza creare casino a vista così l’ambiente apparirà più rilassato.

Aggiungi dettagli di design

Per chi vuole solo dare una ventata d’aria fresca allora è il caso di andare ad intervenire sugli accessori. È importante che questi riflettano il tuo stile personale per rendere il bagno davvero tuo. Per evitare di fare accostamenti sgradevoli bisogna scegliere una tavolozza di colori e giocare con le sfumature. Colori neutri come il bianco, il grigio e il beige sono sempre una scelta sicura, ma non avere paura di sperimentare con tonalità più audaci. Gli accessori su cui puntare sono porta sapone, asciugamani, tappeti, tende ma non solo, il tocco di verde non deve mai mancare per dare una sensazione zen.