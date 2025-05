Bricks & Friends: il festival di mattoncini LEGO® inclusivo e gratuito torna a Carmagnola

La terza edizione di "Bricks & Friends", festival incentrato sulle creazioni con i mattoncini LEGO®, avrà luogo il 17 e il 18 maggio 2025 a Carmagnola. Per un intero weekend, la bellissima città in provincia di Torino accoglierà famiglie, appassionati e curiosi con un tripudio di costruzioni sorprendenti, laboratori, giochi e tante novità, rendendo la città un punto di riferimento per tutti gli amanti dei mattoncini.

La manifestazione viene organizzata dal Comune di Carmagnola in collaborazione con Piemonte Bricks LUG, primo ‘user group’ piemontese ufficialmente riconosciuto, con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino, insieme a un gruppo di appassionati carmagnolesi e non solo, con il sostegno di BTM – Banca Territori del Monviso, ECS – Movimentazione industriale e magazzini automatici, Pasta Berruto, Immobiliare Mazzini, Fratelli Donna Ferramenta, Il Molino Chiavazza, Mondo Infanzia, Elledì arti grafiche, Allianz Assicurazioni di Pioli-Gazzera-Gianotti, Ascom, Car On Line, Morello, Mattoncino Store di Mondovì e Il Mastro Costruttore www.ilmastrocostruttore.it in qualità di media partner.

Il format resta quello collaudato e molto apprezzato delle precedenti edizioni, ma si arricchisce di novità, puntando molto, come sempre, sulla creatività, sull’aggregazione sociale e su iniziative volte all’inclusione e alla solidarietà nei confronti di bambini e ragazzi con fragilità e disabilità.

Tutte le location saranno prive di barriere architettoniche, perché costruire con i mattoncini ha senso solo se lo possono fare tutti. Nessuna barriera, solo ponti: per una comunità più unita, creativa e solidale.

Con ingresso gratuito a tutte le aree espositive, ludiche e laboratoriali, il festival ospita più di 100 espositori, in 2.000 mq di spazio utilizzato in 6 location: Palazzo Comunale, Chiesa di San Rocco, Biblioteca Civica, Antichi Bastioni, palestra della scuola Via Marconi e piazza Bobba.

Tutte le aree saranno visitabili anche in caso di maltempo, i musei civici saranno aperti con speciali esposizioni a tema e anche quest'anno, già prima dell'evento, le vetrine dei commercianti si animeranno con allestimenti a tema accogliendo i visitatori e i cittadini nelle loro passeggiate per il bellissimo centro storico.

Al Cinema Elios di piazza Verdi verrà proiettato un film della saga LEGO® sabato alle ore 17:30 (con merenda offerta) e ore 21:00 e domenica alle ore 10:30 e 15:30, con biglietto di ingresso speciale di soli 3,50 euro.

Tra le novità di questa edizione, la Saletta d’Arte Celeghini di via Valobra 141 organizza una mostra personale di Stefano Bolcato, artista romano che ha saputo fondere la pittura ad olio con l’universo pop dei celebri mattoncini. Nelle sue opere, Bolcato reinterpreta icone della storia dell’arte – come La Gioconda o L’Urlo – trasformandole in originali composizioni grafiche dove le figure assumono le fattezze di minifigure LEGO®, dando vita a un linguaggio visivo ironico, colorato e sorprendentemente profondo.

La mostra sarà visitabile dal 17 al 31 maggio, ad eccezione dei lunedì, con orario 9:00–12:30 e 15:00–19:00.

Tra le opere più spettacolari in mostra ci saranno dei grandi diorami che lasceranno a bocca aperta grandi e piccoli: dalle riproduzioni della Mole Antonelliana e della Palazzina di Caccia di Stupinigi, due icone piemontesi, fino alla maestosa Lanterna di Genova e alla Torre di Pisa, simboli riconosciuti del nostro patrimonio culturale. Queste fedeli e suggestive ricostruzioni saranno collocate in diverse location del festival.

Tra i numerosi espositori sarà presente il Mattoncino Store di Mondovì, un grande e assai fornito rivenditore autorizzato LEGO®, sponsor della manifestazione, che porterà alcune delle sue creazioni più spettacolari.

Viene inoltre confermata un’area dedicata allo scambio e alla vendita dell’usato.

Il festival non è solo una grande esposizione, ma anche un’occasione per mettere le mani in pasta... o meglio, nei mattoncini! Un’ampia area ludico-didattica accoglierà bambini, ragazzi e famiglie con uno spazio riservato ai più piccoli, una zona per costruire in libertà e laboratori dedicati. Iniziative pensate per stimolare la creatività, la fantasia e il piacere di inventare insieme.

Tra le varie proposte, in entrambi i giorni è previsto un laboratorio di robotica a cura di Arduino Lab Officina Didattica, per il quale sarà necessario prenotarsi con informazioni riportate nella pagina del sito del Comune di Carmagnola dedicata all’evento e in https://linktr.ee/piemontebricks_eventi

L’associazione “Io mi slego” di Macerata torna con le sue attività ludico-formative inclusive, pensate per per gruppi composti a metà da bambini e ragazzi con disabilità o fragilità cognitive. Prenotazioni presto disponibili in linktr.ee/piemontebricks_eventi

Domenica, alle ore 17 in via Silvio Pellico, anche la musica si unirà alla festa con “Un pezzo alla volta...”, concerto a cura della Società Filarmonica di Carmagnola. Una performance pensata appositamente per il festival, in cui il pubblico sarà guidato in un originale percorso sonoro: come una costruzione fatta di mattoncini, il concerto prenderà forma nota dopo nota, trasformandosi in una melodia da costruire e vivere insieme.

Torna l’apprezzatissimo Passaporto Bricks & Friends che i visitatori potranno ritirare al loro arrivo, per poi farlo timbrare nelle varie aree espositive a ricordo e completamento di questo viaggio nel mondo dei mattoncini. Per rendere l’esperienza ancora più divertente, non mancherà un’area selfie, dove sarà possibile scattarsi foto tra scenografie a tema mattoncini, tutte da scoprire.

Sino all’inizio della manifestazione ci si potrà iscrivere al concorso "Costruttori del domani". Le opere a tema libero potranno essere consegnate tra le ore 11 e le ore 18 di sabato 17 maggio presso l'info point dell’evento e saranno suddivise in tre categorie: KIDS riservato ai bambini delle scuole elementari, JUNIOR riservato ai ragazzi delle scuole medie e SENIOR 14+ e adulti. Le opere saranno esposte in un'area dedicata fino al momento della premiazione del 18 maggio. Maggiori informazioni e iscrizioni in https://linktr.ee/piemontebricks_eventi

Il Sindaco Ivana Gaveglio dichiara: “Il Comune di Carmagnola rinnova con entusiasmo il suo impegno in questo progetto, riconoscendo in questi mattoncini non solo un gioco creativo, ma anche un potente strumento educativo e inclusivo. Bricks & Friends rappresenta un’occasione per costruire relazioni, promuovere solidarietà e valorizzare le diversità, contribuendo a rendere la città sempre più aperta, accogliente e partecipata. Un evento che unisce il divertimento alla crescita collettiva, portando valore culturale, sociale e turistico all’intero territorio.”