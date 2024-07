75° Festival della Musica di Mentone: le immagini più belle dei primi concerti [VIDEO]

Per vivere appieno l'atmosfera magica della piazza antistante la Basilica di San Michele Arcangelo vi proponiamo un video realizzato dal Comune di Mentone dove troverete estratti di concerti, interviste esclusive agli artisti e la superba programmazione della 75ª edizione del Festival della Musica.

Per immergervi nel cuore di quello che è il Menton Music Festival scoprendo in immagini come non l'avete mai visto prima. L'artista Alexandre Tharaud, insieme all'Orchestra Filarmonica di Nizza diretta da Lionel Bringuier, vi invita nel suo universo musicale.