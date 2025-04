Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di aprile (Foto)

Anche nel mese di aprile attività culturali e manifestazioni caratterizzano il ricco cartellone di Antibes - Juan les Pins.





Appuntamenti imperdibili

53ª FIERA D’ARTE DI ANTIBES

Dal 12 al 21 aprile - Esplanade du Pré des Pêcheurs – Antibes

Pubblico, collezionisti e architetti d’interni si riuniranno per ammirare le opere di creatori francesi e internazionali, capaci di sorprendere e suscitare emozioni intense.

Mobili, gioielli, lampade, oggetti di curiosità e da collezione…

Un’immersione nell’affascinante universo dell’eccellenza francese. Inoltre, sarà possibile visitare lo spazio Antibes Design & Métiers d’Art, dedicato agli artigiani e al loro straordinario savoir-faire, per scoprire le sinergie con gli artisti.



MARCHING BAND FESTIVAL

Dal 19 al 21 aprile - Antibes & Juan-les-Pins

Il weekend di Pasqua segna ufficialmente l’inizio della stagione ad Antibes Juan-les-Pins.

La 4ª edizione del Marching Band Festival vedrà sfilate e concerti per tre giorni consecutivi. Sette gruppi, composti da 7 a 14 musicisti ciascuno, sfileranno per le strade in versione itinerante, regalando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

CLASSIC’ANTIBES

26 aprile – ore 20 - Auditorium Hector Berlioz – Antibes

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica, che potranno vivere serate d’eccezione. In programma:

Couleur Cuivre

Orchestre National de Cannes

Direzione: Sora Elisabeth Lee

Tromba: Andreï Kavalinski

Diversi

Novecento di Alessandro Baricco - Dal 3 al 5 aprile à 20,30 - Théâtre le Tribunal - Antibes

Soirée ciné débat - Il 4 aprile ore 20,30 - Cinéma Casino – Antibes

Conférence "Les décors peints de l’Antibes romaine : Rue Clémenceau et Rue Sade" - Il 5 aprile ore 15 - Médiathèque Albert Camus - Antibes

Atelier participatif repair café - Il 12 & 26 aprile de 14 ore 17 - Espace Croix Rouge – Antibes

Tremplin jazz – 12e édition - Iscrizioni fino al 19 aprile

Vauban sport sessions - fino al 26 giugno - Esplanade de la Gravette - Antibes

6e édition de « mini mimosa kids fun run » - Il 27 aprile dalle 9 alle 12 - Stade du Fort Carré – Antibes

Les dimanches de la Garoupe - Il 27 aprile dalle 10 alle ore 16 - Sanctuaire de la Garoupe – Antibes

Concours photo floralies 2025 - fino al 1° maggio



Teatro

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes - 260 avenue Jules Grec - Antibes

Les nuits d’Antibes : changer l’eau des fleurs le 1°aprile ore 20 & il 2 aprile ore 20,30

Théâtre le Tribunal - 5 place Amiral Barnaud - Antibes

Le plan parfait - Dal 10 al 12 aprile ore 20,30

Les 3 drôles de femmes en escale - Il 13 aprile ore 15

Ils exagèrent ! - Dal 17 al 19 aprile ore 20,30

Toque chef : spectacle enfants - Il 19 aprile ore 15

Julie bigot est culottée - Dal 24 al 26 aprile ore 20,30

Antibéa - 15 rue Georges Clémenceau - Antibes

Démons - Il 4, 5, 11, 12, 18 & 19 aprile ore 20,30 - Il 6, 13 & 20 aprile ore 16

Stage de boulevard : autour d’oscar wilde – Il 7, 8, 10 & 11 aprile ore 10

Qui-est-ce ? - Il 8 aprile ore 15

Écriture en scène - Il 10 aprile ore 20,30

Le roman de Renart - Il 15 aprile ore 15

Et la démocratie, bordel ! Dal 25 & 26 aprile ore 20,30 - Il 27 aprile ore 16

Improvisation théâtrale - Il 27 aprile ore 20,30

Mostre

Galerie Seguin - "Regards" - Dal 7 aprile al 31 maggio - 4 rue du Docteur Rostan- Antibes

Casemates de la création - Génération mer - fino al 12 aprile - Bd d'Aguillon - Vieil Antibes

Transartcafé - fino al 12 aprile - 4 Rue du Docteur Rostan - Antibes

Décors colorés - fino al 30 aprile - Musée d’Archéologie – Antibes

Xavier. Chemins buissonniers - fino al 29 giugno - Musée Picasso – Antibes

Leurs majestés : homard et langouste - fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes



Visite Guidate

Le Vieil Antibes en français – L’8 aprile ore 10 & Il 16, 25 et 30 aprile ore 14,30

Le Vieil Antibes en anglais : sur demande,

Il Sentiero Costiero - Il 11 & 18 aprile ore 9,30