AS Monaco, Maghnes Akliouche prolunga il contratto fino al 2028

L'AS Monaco annuncia il prolungamento del contratto di Maghnes Akliouche per altre due stagioni. Formatosi nell’Academy, il 22enne centrocampista d'attacco è ora legato al club fino al giugno 2028.

Cresciuto nella Diagonale, Maghnes Akliouche prolunga il suo contratto con il Principato, quando sono ormai passati sette anni dal suo debutto. Dal suo debutto con i monegaschi nel 2017 alla prima partita con la Nazionale nel 2021, passando per l’approdo nel calcio professionistico nel febbraio 2022 e per una stagione 2023-24 di grande successo, il centrocampista offensivo ha scalato sempre più posizioni con la maglia della Diagonale.

Dopo un inizio promettente nella scorsa stagione, con un gol all’esordio contro il Clermont (4-2, 13 agosto 2023) e una doppietta nella vittoria per 3-2 contro il Marsiglia (30 settembre 2023), Maghnes Akliouche si è affermato come giocatore importante e continuo del reparto offensivo di Adi Hütter, al fianco di Aleksandr Golovin e Takumi Minamino.

Con 8 gol e 4 assist confezionati in 31 partite, il giovane giocatore ha contribuito in modo determinante al secondo posto del Monaco in Ligue 1, qualificandolo direttamente per la Champions League.