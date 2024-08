Il Governo di Monaco in sostegno ai Giochi Olimpici di Parigi

Dall'inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 (26 luglio - 11 agosto), il Dipartimento delle Piattaforme e delle Risorse Digitali (DPRN) - parte della Delegazione Interministeriale per la Transizione Digitale - è parte integrante delle disposizioni messe in atto dall'Agence Nationale des Fréquences per gestire e monitorare lo spettro delle radiofrequenze in tutte le sedi olimpiche in Francia.

Per tutta la durata del più grande evento sportivo del mondo, Frédéric Rué e Hubert Phan sono stati assegnati all'ufficio Test & Tagging dell'Allianz Riviera di Nizza.