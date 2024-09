Cap3000, eventi e appuntamenti: il centro commerciale di Saint Laurent du Var sotto i riflettori anche settembre e ottobre

Sono tanti gli eventi che CAP3000, il grande centro commerciale di Saint Laurent sur Var, propone nei mesi di settembre e ottobre 2024.



Eventi

Clean up day

Venerdì 20 settembre e sabato 21 settembre 2024

Ubicazione: Promenade Cousteau, spiaggia di fronte al CAP3000

A settembre torna il Clean Up Day per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi del riciclo e della salvaguardia dell'ambiente.

Proseguendo sulla strada imboccata fin dalla sua creazione avviato fin dalla sua apertura avvenuta nel 1969, CAP3000 organizza i suoi eventi sulla riduzione dei rifiuti in collaborazione con Veolia, uno dei principali esperti nella gestione responsabile dei rifiuti.

Due giorni di sensibilizzazione che dipanano un programma strutturato attorno ad azioni forti, ma anche divertenti: convegno su circolarità dei rifiuti e riuso creativo, raccolta partecipata, attività didattiche.



Recap’ ton jean

Sabato 5 ottobre e domenica 6 ottobre 2024

Ubicazione: Porte de Cannes

Un evento unico dedicato alla personalizzazione e al riuso creativo del jeans. In invito a trasformare i vecchi jeans in pezzi unici grazie ai laboratori creativi.

Un’opportunità per imparare le tecniche di ricamo e riparazione così da riportare in vita i vestiti e per incontrare influencer locali e scoprire come personalizzare i jeans.

Un'esperienza unica a CAP3000, dove la moda sostenibile assume tutto il suo significato.





Dediche

Dédicace spéciale Manga

Venerdì 13 settembre 2024

Luogo: Librairie du CAP

L’opportunità di incontrare l'autore di Imago e vincitore del MAGIC Manga Contest 2021 alla Librairie du Cap. Ritorna con un titolo commovente, offrendo la toccante storia di una giovane ragazza che lotta senza fiato per la sua libertà. Verrà alla libreria di Cape Town venerdì 13 settembre dalle 15:00 per firmare "Run to Heaven".



Dédicace spéciale Beaux-arts

Sabato 14 settembre 2024

Luogo: Librairie du CAP

Forse avete visitato la splendida mostra di Berthe Morisot attualmente allestita al Museo delle Belle Arti di Nizza?

Se desiderate prolungare questo bel momento d'arte, l’invito è di recarsi a CAP3000 il 14 settembre alle 16 Librairie du CAP per una conferenza-autografo con Sylvie Patin, specialista dell'impressionismo e curatrice del Museo d'Orsay, che ha appena pubblicato un bellissimo lavoro su Berthe Morisot.



Dédicace New Romance

Lunedì 23 settembre 2024

Luogo: Librairie du CAP

L’opportunità di unirsi alla Librairie du CAP in un'esperienza eccezionale in compagnia dei famosi autori New Romance: Delinda Dane, CS Quill, Alexiane Thill e Maloria Cassis.

Questo evento unico nel sud-est della Francia si svolgerà dalle 14 alle 17,30.



La nuit One Pièce

Domenica 29 settembre 2024

Luogo: Librairie du CAP

Si parte per un'avventura epica durante la serata speciale One Piece. Preparatevi per una notte piena di pirateria, Bubble Tea, misteri e tesori nascosti. Discussioni vivaci e molto altro.



Stand

Nice Matin

Fino a domenica 8 settembre 2024

Luogo: Place Centrale

Les colis de l’espoir

Fino a sabato 21 settembre 2024

Luogo: Place Azur

L’Institut Français du Bien-Vivre sarà presente per vendere i pacchi di speranza composti da vino, champagne e biscotti. Tutti i profitti sono devoluti alla lotta contro il cancro.



Animation Llorcana