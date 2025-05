Monte-Carlo Beach: un nuovo capitolo di lusso, eleganza e rinnovamento

Non si tratta di una semplice riapertura primaverile quella del 14 aprile, ma dell’inizio di una nuova era per il Monte-Carlo Beach. Con l’arrivo di René Blino alla direzione del complesso nel 2024, prende il via un profondo processo di rinnovamento che si svilupperà a tappe fino al 2027, con l’obiettivo di riaffermare lo status dell’hotel e club balneare come icona di charme e raffinatezza sulla Riviera.

Nuovo design attorno alla piscina e al ristorante Le Deck

Il primo passo di questo rilancio prende forma il 14 aprile con la rivelazione di un nuovo arredamento intorno alla storica piscina olimpionica e al ristorante Le Deck. Il progetto porta la firma della celebre interior designer Dorothée Delaye, già nota per lavori prestigiosi come il restauro dell’appartamento di Gabrielle Chanel e i ristoranti Mimosa a Parigi. I nuovi spazi sono stati pensati per unire eleganza senza tempo e comfort moderno: strutture in legno, sedute avvolgenti, colori naturali e tessuti a righe richiamano l’essenza chic e balneare che da quasi un secolo contraddistingue il Monte-Carlo Beach.

Dal 21 giugno: Jondal approda a La Vigie

Il secondo momento clou della stagione è previsto per il 21 giugno, quando Jondal – ristorante iconico di Ibiza – aprirà le sue porte a La Vigie Monte-Carlo. Immerso in un angolo di natura incontaminata, offrirà un’esperienza gastronomica esclusiva basata su prodotti del mare, in un ambiente intimo e rilassato, lontano dai rumori del mondo. Sarà aperto tutti i giorni, sia a pranzo che a cena.

Sport, benessere e spirito club

Il Monte-Carlo Beach non dimentica le sue radici sportive. Accanto a sessioni di coaching privato e corsi collettivi di yoga e Pilates, farà il suo debutto il padel, con due nuovi campi pronti dall’inverno. Torna anche la base nautica con pedalò, kayak e paddle, per vivere l’area marina protetta. Dal 21 giugno riaprirà il Monte-Carlo Kids Club by Petit VIP, pensato per i più piccoli e per la serenità dei genitori. Luglio e agosto vedranno il ritorno dei tradizionali tornei di nuoto nell’iconica piscina olimpionica, molto amati dai residenti di Monaco.

Per chi cerca momenti di puro relax, la spa del Monte-Carlo Beach propone trattamenti firmati Paoma, marchio francese di cosmetica bio ed etica.

Gastronomia d’eccellenza: Elsa e Le Deck

Anche la proposta culinaria si rinnova senza rinunciare all’eccellenza. Al Deck, il ristorante del Beach Club, lo chef Pascal Garrigues offrirà ogni giorno la sua cucina mediterranea in un’atmosfera completamente rivisitata. Al ristorante gastronomico Elsa, lo chef stellato Marcel Ravin porta avanti il suo concept di “giardino marino”: pesce fresco, cottura a vapore d’acqua di mare, e ortaggi del Domaine d’Agerbol, in un perfetto equilibrio tra mare e terra, con un forte impegno per una cucina sostenibile.

Prenotare è d’obbligo

Con un mix perfetto di lusso, autenticità e spirito sportivo, il Monte-Carlo Beach si conferma un punto di riferimento glamour e raffinato sulla Riviera. Per godere appieno dell’esperienza, è consigliabile prenotare al più presto una delle esclusive camere o suite con vista mare.

Monte-Carlo Beach: il mito si rinnova, senza perdere la sua anima.