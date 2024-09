L'acquisto di media con le carte aziendali Wallester Business

Se si tratta di campagne pubblicitarie online, è necessario essere tempestivi. Quando si fanno offerte per gli spazi pubblicitari, non bisogna perdere tempo. È necessario poter apportare modifiche in tempo reale senza complicazioni.

Inserire le carte aziendali Wallester Business . Questi strumenti rappresentano una svolta decisiva per semplificare l'elaborazione degli acquisti per la pubblicità. Non ci si deve più preoccupare dei problemi di elaborazione dei pagamenti. In questo articolo spiegheremo come Wallester Business sta trasformando l'acquisto di spazi pubblicitari.

L'aumento dell'acquisto di pubblicità e la crescita aziendale

Negli ultimi anni la pubblicità è cambiata. Molti dei metodi pubblicitari tradizionali non sono più efficaci, o non lo sono più come un tempo. Sono anche costosi in termini di ROI. Sono finiti i tempi delle pubblicazioni cartacee e dei cartelloni pubblicitari.

Oggigiorno, tutto è online, anche gli annunci. Dato che la maggioranza delle interazioni dei consumatori avviene online, sia che si tratti di social media o di e-commerce, ogni clic, scorrimento e strisciata offrono ai marchi l'opportunità di distinguersi dalla concorrenza. Ciò ha comportato un enorme aumento della domanda di spazi pubblicitari e delle modalità di acquisto.

Gli inserzionisti devono ora navigare su una serie di piattaforme digitali. Dai giganti dei social media ai motori di ricerca, le vie per raggiungere i potenziali clienti si sono ampliate in modo esponenziale.

Di conseguenza, ciò ha richiesto una personalizzazione dell'acquisto degli annunci. I contratti a lungo termine non esistono più. Le aziende godono, invece, di maggiore libertà e possono inserire annunci in tempo reale e ottimizzare le proprie strategie in base alle tendenze, al comportamento e alle fluttuazioni del mercato.

Tutto ciò richiede agilità nei pagamenti ed è qui che entra in gioco la carta di acquisto di media Wallester.

La pubblicità corre contro il tempo

Quando si cerca di ottenere i migliori spazi pubblicitari, è una vera corsa contro il tempo e si deve poter pagare rapidamente. Piattaforme come Facebook, Google e TikTok non fanno compromessi: chi paga, e lo fa più velocemente, ottiene i migliori spazi pubblicitari.

Uno dei principali problemi delle piattaforme pubblicitarie online è la frequenza con cui rifiutano le nuove carte di pagamento. Di conseguenza, sono anche veloci nel scartare i posizionamenti pubblicitari ideali selezionati.

I motivi per cui le nuove carte vengono rifiutate sono molteplici e spesso hanno a che fare con le pratiche antifrode. Certo, lo scopo è quello di proteggere l'utente, ma quando succede può comportare uno spreco di tempo e di risorse. Tuttavia, ci sono soluzioni grazie alla carta di acquisto di media Wallester.

BIN unici

Wallester Business è diversa dalle altre società di carte aziendali. Questa azienda dispone di un sistema avanzato di carte virtuali che utilizza numeri unici di identificazione bancaria (BIN). In questo modo, garantisce che le nuove carte vengano sempre accettate al primo colpo, indipendentemente dalla piattaforma pubblicitaria utilizzata. Inoltre, si eliminano i problemi descritti in precedenza ed è possibile acquistare annunci in modo rapido.

Altri vantaggi delle carte di acquisto di media Wallester per le aziende

Le carte Wallester sono dotate di autenticazione 3D Secure (3DS) personalizzabile. A differenza di altre società di carte di debito e di credito che si affidano a misure di sicurezza attraverso codici di accesso unici (OTP), le carte di acquisto multimediali Wallester Business consentono di personalizzare l'autenticazione per i siti affidabili. Quindi, quando si utilizza un sito per acquisti pubblicitari, è possibile configurare la propria carta per evitare l'autenticazione a quell'indirizzo tramite un processo chiamato "whitelisting" che aiuta a ridurre al minimo le interruzioni che potrebbero causare ritardi.

Inoltre, questo sistema offre il vantaggio di un'integrazione completa con le API. Questa soluzione è assolutamente flessibile e consente alle aziende di integrare facilmente la piattaforma di emissione carte Wallester e i servizi di pagamento nei sistemi esistenti. Ciò significa che è possibile automatizzare e personalizzare i processi di pagamento.

Quali sono i vantaggi più significativi offerti da queste carte?

Oltre alla pubblicità e all'acquisto dei media, le carte Wallester Business offrono numerosi altri vantaggi. Tra cui:

1. La disponibilità di un numero illimitato di carte. Ciò significa che è possibile essere flessibili e gestire più campagne pubblicitarie contemporaneamente. Queste carte virtuali permettono di espandere l'attività mantenendo il controllo sul budget.

2. L'emissione istantanea di carte virtuali consente di effettuare subito i pagamenti.

3. È possibile monitorare le transazioni in tempo reale (e anche limitare l'importo speso).

4. È possibile visualizzare rapporti dettagliati su tutte le spese, utili per gestire il budget grazie al servizio di contabilità integrato.

Conclusione

Per l'acquisto di media e pubblicità è importante essere all'avanguardia e superare la concorrenza. Ora che i metodi tradizionali di pubblicità sono diventati obsoleti, le aziende devono orientarsi verso le piattaforme digitali per raggiungere i potenziali clienti. Questo cambio di paradigma ha comportato un mutamento nel ritmo dei pagamenti. I marchi devono essere agili ed efficienti se vogliono assicurarsi i migliori posizionamenti pubblicitari.

Le carte di acquisto di media Wallester Business rappresentano una soluzione innovativa che può essere vantaggiosa. Queste carte aiutano le aziende a gestire con facilità gli acquisti di pubblicità. Sono personalizzabili e dotate di funzioni avanzate, in modo che i pagamenti vengano eseguiti al primo colpo e rapidamente. Ciò elimina la possibilità di perdere opportunità pubblicitarie. In conclusione, queste carte stanno cambiando in meglio il modo in cui le aziende gestiscono gli acquisti pubblicitari.