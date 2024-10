Monaco, nuovi lotti di riasfaltatura per le strade del Principato

Monaco dispone di una rete di strade urbane particolarmente curata su tutto il suo territorio grazie alle campagne di ripristino dei materiali stradali condotte regolarmente dalla Direzione dell'Urbanistica. Quest'ultima procede così alla sua campagna di fine anno, da lunedì 21 ottobre a venerdì 15 novembre 2024, su otto settori del Principato.

Per minimizzare l'impatto sul traffico, queste operazioni che necessariamente provocano chiusure momentanee di carreggiate:

• si svolgono esclusivamente di notte;

• si concentrano su una sola notte, ad eccezione di tre settori in cui sono inclusi altri lavori necessari, mutualizzando così efficacemente gli interventi;

• sono protette da comandi manuali e display (in particolare per l'accesso degli utenti ai parcheggi pubblici e privati e ai negozi), anche nei padiglioni degli edifici confinanti.

Dettagli dei lavori previsti:

AVENUE VARAVILLA:

• Notte dal 21 al 22 ottobre > Pilotaggio manuale dalle 20 alle 22, quindi chiusura dalle 22 alle 6.

• Notte dal 23 al 24 ottobre > Alternato dalle 20 alle 6.

L'operazione richiede due notti perché permette di procedere anche alla riparazione della giunzione di pavimentazione a livello del ponte, degradato durante un precedente cantiere.

BOULEVARD DU LARVOTTO:

• Notte dal 22 al 23 ottobre > Circolazione in alternat dalle 20h alle 22h, poi chiusura della pista dalle 22h alle 6h.

• Accesso ai parcheggi del settore, in particolare quello delle Carmes, mantenuto.

RUE DE LA TURBIE:

• Notte dal 23 al 24 ottobre > Chiusura dalle 20 alle 6.

• Divieto di sosta dalle 16.00 in poi.

• Accesso ai parcheggi impossibile.

BOULEVARD RAINIER III:

• Notte dal 24 al 25 ottobre > Chiusura dalle 20 alle 6.

• Divieto di sosta dalle 16.00 in poi.

• Accesso al parcheggio Agaves possibile da rue de la Turbie.

L'operazione ha permesso anche di eliminare il rumore segnalato dai residenti.

AVENUE HECTOR OTTO:

• Notti dal 28 al 31 ottobre e dal 4 al 6 novembre > Chiusura dalle 20 alle 18.

• Divieto di sosta dalle 16.00 in poi.

• Accesso ai parcheggi impossibile.

➢ L'operazione richiede cinque notti perché è effettuata come parte di una completa riabilitazione del viale. Per i residenti che non avranno più accesso al loro parcheggio a queste ore, una carta provvisoria che consente un parcheggio gratuito nel Parking des Salines durante questo periodo è disponibile presso l'ufficio di accoglienza di quest'ultimo.

AVENUE PASTEUR BAS:

• Notte dal 6 al 7 novembre > Chiusura dalle 20:00 alle 06:00.

• Accesso a tutti i parcheggi del Centro Ospedaliero Princesse Grace (personale e pazienti) mantenuti.

L'operazione permetterà anche di rendere sicuri l'accesso pedonale e l'uscita del Parcheggio pubblico CHPG.

PALAZZO HONORIA - BOULEVARD DU JARDIN EXOTIQUE/ DE BELGIQUE:

• Notte dal 7 all'8 novembre > Chiusura dalle 21:00 alle 6:00.

• Collegamento tra i viali garantito da un accesso alla parte alta della rue Bosio (circolazione in entrambe le direzioni in alternanza).

AVENUE DE FONTVIEILLE:

• Notti dal 12 al 15 novembre > Chiusura dalle 20:00 alle 06:00.

• Accesso al parcheggio Württemberg mantenuto.

➢ L'operazione richiede tre notti perché comprende un riprofilamento della strada per una messa in sagoma sotto la nuova opera dell'Ilot Pasteur. Per i residenti delle ville del Centro Commerciale di Fontvieille, sono disponibili posti auto gratuiti nel parcheggio di quest'ultimo.

Le vie pedonali sono inoltre conservate e segnalate, mentre le linee di autobus interurbani e della Compagnie des Autobus de Monaco interessate vengono deviate a partire dalle ore 20.00, con un'informazione preventiva destinata agli utenti. Infine, i servizi di soccorso e di polizia possono ovviamente circolare in tutte le zone in caso di emergenza.