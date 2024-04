Métropole Nice Côte d'Azur, presenze record nel primo trimestre del 2024

L’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur ha reso noto il riepilogo delle presenze turistiche nel 1° trimestre 2024 .

Questo il testo del comunicato

Nel primo trimestre del 2024 sono stati registrati ottimi risultati con un incremento medio del tasso di occupazione di oltre 4 punti rispetto al 2023.

La destinazione Nice Côte d'Azur sta diventando una meta imperdibile in tutte le stagioni.

Al di là dell’eccezionale patrimonio naturale sottolineato da un clima mite in inverno, la strategia di comunicazione “Nizza Costa Azzurra in inverno” inizia a dare i suoi frutti, la qualità e la diversità dell’offerta turistica metropolitana attrae in modo duraturo i visitatori.

Il Carnevale di Nizza sul tema “Re della cultura pop” è stato eccezionale. E i comprensori sciistici sono in piena attività con un tasso di innevamento senza eguali.

Le prospettive per la stagione estiva sono promettenti con dati previsionali già superiori a quelli dello scorso anno.



A Nizza, un bellissimo inverno.

Nel mese di gennaio :

Tasso di occupazione: 48% ovvero +2,5 punti rispetto al 2023 - Fatturato generato per camera disponibile (RevPAR) +14,5%

Nel mese di febbraio :

Tasso di occupazione: 60,6% ovvero +4,3 punti rispetto al 2023 - Fatturato generato per camera disponibile (RevPAR) +11,8%

Nel mese di marzo:

Tasso di occupazione: 69,2% ovvero +4,4 punti rispetto al 2023 - Fatturato generato per camera disponibile (RevPAR) +4,4%



Un Carnevale da record

Il Carnevale di Nizza dimostra, ancora una volta, di restare un evento di grande impatto per l'attrattiva turistica di Nizza durante le vacanze invernali. Quest'ultima edizione è stata eccezionale:

230.000 spettatori pari a +15% vs 2023

+35 milioni di € di benefici economici

Tasso medio di occupazione al 67%, ovvero +4 punti rispetto all'edizione 2023

Picchi di partecipazione: 87% sabato 10 febbraio (apertura) ovvero +15 punti rispetto al 2023 - 85% sabato 24 febbraio - 77% sabato 2 marzo (chiusura)



Prospettive di partecipazione molto promettenti per il 2° trimestre 2024

A Nizza, il tasso medio di prenotazione per aprile-maggio-giugno 2024 si attesta al 54%, ovvero +4 punti rispetto al 2023.

Queste previsioni di Nizza superano addirittura di +6 punti i tassi di prenotazione per il prossimo trimestre nel Dipartimento delle Alpi Marittime.