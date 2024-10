Tutto sulle Nitto Atp Finals 2024: Sinner favorito?

Le Nitto Atp Finals sono una manifestazione tennistica, una sorta di gran finale dell’anno tennistico che in questo periodo si tiene a Torino. Il capoluogo piemontese si è aggiudicato la kermesse per il quinquennio 2021 – 2025. La manifestazione, rilevante anche sotto il profilo del ranking, si svolgerà tra il 10 novembre e il 17 novembre 2024. Gli atleti che si sono già aggiudicati la partecipazione sono:

● Jannik Sinner,

● Carlos Alcaraz,

● Alexander Zverev,

● Daniil Medvedev.

I posti da riempire sono invece quattro e sono disponibili per chi non si è ancora qualificato. Tra questi figurano: Taylor Fritz, Novak Djokovic, Casper Ruud e Andrey Rublev. Le scommesse sportive indicano Jannik Sinner come l’atleta più accreditato per la vittoria finale, di seguito le quote:

● Jannik Sinner: 2.50,

● Carlos Alcaraz: 3.00,

● Novak Djokovic: 6.00,

● Alexander Zverev: 9.00,

● Daniil Medvedev: 9.00.

I favori del pronostico per Sinner sono oramai una consuetudine e anche senza la vittoria alle Nitto atp finals 2024 l’altoatesino si è già garantito la certezza matematica di chiudere il 2024 al primo posto della speciale classifica ATP, a suggello di un anno prestigioso da incorniciare sotto il profilo sportivo ed economico. Gli appassionati di tennis sono unanimi nel rilevare come il ragazzo, oltre che essere in possesso di un grande talento, sia anche un esempio di dedizione, serietà e correttezza, dentro e fuori dal campo.

Trattandosi di un torneo differente dagli classici Slam e Master, che sono a eliminazione diretta, le Nitto Atp Finals hanno un regolamento insolito per una manifestazione tennistica. Si parte con una fase a gironi dove gli otto partecipanti vengono suddivisi in due gruppi da quattro ciascuno. Per ogni gruppo vengono designate le teste di serie, i primi due di ogni gruppo si qualificano per le semifinali. Da qui in avanti il torneo prosegue a eliminazione diretta.

A prescindere dalla fase, gironi o eliminazione diretta, tutti gli incontri si giocano al meglio dei tre set con un punto secco oltre il 40 pari e match tie-break al terzo set, qualora la partita non si risolva prima.

Le Nitto Atp Finals prevedono anche una sessione di doppio con regole simili a quelle del singolare. Attualmente le coppie qualificate sono le seguenti:

● Marcelo Arevalo/Mate Pavic,

● Marcel Granollers/Horacio Zeballos,

● Simone Bolelli/Andrea Vavassori.

La coppia italiana deve la sua qualificazione a un’annata particolarmente brillante in cu gli azzurri si sono aggiudicati tre titoli: a Buenos Aires, Halle e Pechino, oltre a brillanti piazzamenti in molti altri tornei.