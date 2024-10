Hotel de Paris Monte-Carlo, icona dell'hôtellerie di lusso. Olivier Thomas: "L'ospite di oggi è in cerca di emozioni"

L'Hotel de Paris Monte-Carlo è una delle realtà ricettive più prestigiose ed importanti del Principato di Monaco. Non un semplice hotel, come siamo abituati ad intendere, ma una vera e propria casa nella casa nella quale si può trovare ogni comfort: dal ristorante di lusso, all'albergo con le più alte credenziali dell'Hotellerie di lusso. E poi sale riunioni, resort etc.

Monte Carlo Societe des Bains de Mer, che fa capo a questo come a tantissimi altri hotel e ristoranti di lusso del Principato, da un anno ha scelto di mettere al volante di questa Formula 1 di gran lusso il signor Olivier Thomas, che in poco più di 18 mesi (è in carica da aprile 2023) ha portato l'Hotel de Paris Monte-Carlo a risultati strepitosi.

Montecarlonews.it ha avuto il privilegio di poter intervistare il Direttore Generale.

Signor Thomas, è stato nominato Direttore dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo nell'aprile 2023: come riassumerebbe questo primo anno e mezzo?

"Innanzitutto, vorrei dire che la nostra struttura ha ovviamente degli incredibili punti di forza: la posizione, ma anche la completa ristrutturazione dell'hotel. Oggi l'Hôtel de Paris Monte-Carlo è sia un luogo di soggiorno che uno spazio pubblico, con ristoranti e bar assolutamente splendidi. Ma l'Hôtel de Paris Monte-Carlo è anche un luogo ricco di storia, che offre ai nostri ospiti, dentro e fuori dall'hotel, una serie di esperienze assolutamente uniche".

Ci fa qualche esempio?

"A cominciare dall'aspetto culinario: abbiamo alcuni ristoranti gourmet straordinari, come il Louis XV, emblematico per le sue tre stelle nella Guida Michelin, gestito dal 1987 dallo chef Alain Ducasse. Ma anche il nostro ristorante Le Grill, brillantemente diretto dallo chef Dominique Lory, con una stella Michelin, situato all'ultimo piano dell'hotel, che offre una vista mozzafiato su Monaco e sulle Riviere francese e italiana. Abbiamo anche il nostro famoso American Bar, un luogo magico con un programma musicale d'eccezione ogni sera, e l'Em Sherif Monte-Carlo, che offre una raffinata cucina libanese in primavera e in estate. Abbiamo anche proposto alcuni interessanti pop-up, come l'effimero ristorante venezuelano Taera Monte-Carlo.

Il nostro hotel gode anche di riconoscimenti a livello mondiale, in particolare da parte di istituti ed enti di fama internazionale come Michelin. Oltre al Louis XV and Grill, premiato con una stella Michelin, l'anno scorso ci sono state assegnate tre chiavi nella primissima classifica degli hotel di Francia e Monaco. È un grande onore essere uno dei pochi hotel della zona ad aver ottenuto tre chiavi Michelin, il livello più alto. Abbiamo anche un hotel a cinque stelle secondo Forbes.

E non dimentichiamo le famosissime Caves de l'Hôtel de Paris, di cui quest'anno celebriamo il 150° anniversario.

Infine, vorrei aggiungere che tutto questo non sarebbe possibile senza un team di persone con competenze eccezionali. Abbiamo molte persone di talento all'Hôtel de Paris e non possiamo che essere molto orgogliosi di loro e ringraziarli per il loro lavoro quotidiano, che contribuisce a creare quei momenti magici di cui abbiamo parlato".

Il suo background internazionale e la sua esperienza sono una vera risorsa per rafforzare il posizionamento dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo nel mondo. La dimensione internazionale della sua carriera l'ha aiutata in questa posizione?

"L'Hôtel de Paris Monte-Carlo accoglie molti ospiti provenienti da luoghi lontani. In inverno abbiamo un'alta percentuale di ospiti francesi, ma durante l'alta stagione accogliamo una clientela più internazionale. Avendo lavorato negli Stati Uniti, in Medio Oriente, in Italia e in Inghilterra, queste esperienze ci aiutano a comprendere meglio questi mercati. In qualità di Direttore Generale dell'Hôtel de Paris, devo viaggiare molto, soprattutto quando i mesi sono più tranquilli, dall'autunno alla primavera, per incontrare le agenzie di viaggio e i clienti con cui lavoriamo.

Naturalmente la mia conoscenza di questi mercati non può che aiutarmi. Ma sono anche circondato da un team di vendita forte che conosce a fondo questi mercati, quindi è un vero e proprio lavoro di squadra. Inoltre, in passato ho avuto l'opportunità di lavorare in alcuni hotel eccezionali, ricchi di storia, che condividono molte analogie con l'Hôtel de Paris. Penso, ad esempio, al Savoy di Londra, all'Hotel Excelsior di Via Veneto a Roma o al St Régis di New York. Per non parlare di tutte le diverse esperienze che ho fatto negli ultimi quindici anni".

Da dove vengono i vostri clienti? Cosa si aspettano quando soggiornano in un hotel così prestigioso come l'Hôtel de Paris Monte-Carlo?

"Da settembre a maggio lavoriamo molto con i mercati europei, a partire dalla Francia, ma anche con l'Inghilterra e l'Italia. Senza dimenticare, naturalmente, Paesi come Svizzera, Germania, Austria e altri. Questo è il cuore della nostra clientela in media e bassa stagione. In estate, da giugno a fine settembre, facciamo molti affari con i Paesi del Golfo Persico, oltre che con gli Stati Uniti e, in misura minore, con i Paesi dell'Europa centrale. Mentre alcuni clienti viaggiano per affari, durante i mesi invernali la stragrande maggioranza dei nostri clienti è qui per piacere, con un soggiorno medio di oltre due notti, superiore alla media delle capitali europee. Questi clienti, per la maggior parte, sono alla ricerca di un'esperienza eccezionale in un luogo straordinario.

Inoltre, Monaco è un mercato estremamente attraente a livello internazionale, perché dispone di numerose risorse. Possiamo citare lo shopping, la gastronomia o la cultura, con, ad esempio, la Collection des Voitures de S.A.S. le Prince de Monaco, le mostre estive al Grimaldi Forum, il Museo Oceanografico, la Villa Sauber e la Villa Paloma, due luoghi magici con numerose esposizioni di arte contemporanea, e così via. Offriamo anche visite al Casinò di Monte-Carlo e all'Opéra Garnier, due monumenti storici.

Monaco ha anche una vita notturna in grado di competere con Saint-Tropez, Marbella o Porto Cervo in Sardegna, oltre a una storia che ruota intorno agli sport motoristici. Durante i mesi invernali, ad esempio, sono molti i piloti di rally che passano da Monaco e vogliono soggiornare all'Hôtel de Paris per scattare foto sulla Place du Casino. Abbiamo molto da offrire anche dal punto di vista sportivo, con sport di mare in estate e golf o tennis durante il resto dell'anno. A seconda della loro cultura, i clienti non cercano necessariamente le stesse cose.

Vorrei anche sottolineare che l'Hôtel de Paris ha un'alta percentuale di clienti abituali, che soggiornano qui regolarmente. Può trattarsi di una volta all'anno o di più volte nel corso dell'anno. Credo che una delle ragioni di questi soggiorni ripetuti all'Hôtel de Paris sia il modo in cui i nostri ospiti percepiscono l'hotel. Si sentono a casa, con un'atmosfera molto familiare: sono riconosciuti, apprezzati, conosciamo le loro abitudini, i membri della loro famiglia, e non è raro che un ospite abbia soggiornato nel nostro hotel fin da quando era molto giovane. A volte conosciamo addirittura più generazioni della stessa famiglia. Credo che sia una cosa molto forte, molto speciale, e abbiamo davvero l'opportunità di creare stretti legami con i nostri ospiti. Non sono solo europei: possono venire da tutto il mondo".

Cosa offre la vostra struttura oltre al semplice soggiorno?

"L'ospite di oggi cerca emozioni. Questo è molto più forte di un soggiorno basato su un bell'hotel, in un bel posto, con belle camere e bei ristoranti. Va ben oltre. Il cliente vuole un legame emotivo che può provenire dal nostro personale, ad esempio attraverso interazioni più personalizzate con i nostri dipendenti. Può anche trattarsi di una sensazione di riconoscimento, di apprezzamento... In un certo senso, di sentirsi “a casa”. È un'esigenza, una ricerca da parte del cliente, che non vuole solo trascorrere una settimana in un bel posto. Al giorno d'oggi, non è difficile costruire un bell'albergo; ogni settimana aprono bei hotel in tutto il mondo, spesso gestiti da esperti del settore alberghiero. Il servizio è eccellente, gli standard sono identici al nostro hotel, ma non è questo che fa la differenza.

Ciò che fa la differenza è il cuore, la parte più emotiva, più astratta. Il cuore dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo sono le persone che vi lavorano. È questo che fa la differenza.

Abbiamo anche un programma molto, molto bello per le festività. Dal 1° dicembre decoreremo il nostro Patio, per dare un tocco di incanto al nostro hotel. Dal 14 dicembre, offriremo un “Festive Afternoon Tea”, creato dal nostro chef stellato Dominique Lory, presso l'American Bar. I nostri ospiti potranno gustare cibi e dolci festivi, oltre alla famosa cioccolata calda de La Manufacture Alain Ducasse di Parigi, un'offerta esclusiva.

Per la vigilia di Natale, il Grill offrirà una cena dedicata il 24 dicembre e un pranzo il 25 dicembre, con un menu unico pensato nello spirito delle feste. Il 25 dicembre si terrà anche un pranzo a buffet di Natale nella nostra splendida Salle Empire. Infine, per Capodanno, il Bar Américain, il Grill, la Salle Empire e il Louis XV offriranno ciascuno una cena speciale, con tanto di spettacolo al Bar Américain e alla Salle Empire. Il bello del nostro hotel è che possiamo offrire diversi tipi di esperienze, a volte più intime ma sempre festose. Ce n'è per tutti i gusti!".

Dalla Belle Epoque e dagli anni '60-'70 del Principe Ranieri e della Principessa Grace, il mondo è cambiato radicalmente. Come lo spiega?

"Dal punto di vista turistico, uno dei grandi vantaggi di Monaco e della Monte-Carlo Société des Bains de Mer, proprietaria del nostro hotel, è la capacità di offrire ai nostri ospiti un resort. Quando soggiornate all'Hôtel de Paris, non siete solo all'Hôtel de Paris; siete in uno dei gioielli della Société des Bains de Mer e avete accesso a una pletora di esperienze alberghiere e di ristorazione, oltre che al Casinò, all'Opera e a tutte le altre attività che appartengono alla Société des Bains de Mer. Avete un “canale privilegiato” all'interno di questo resort. Ad esempio, potrete usufruire di tutti questi servizi e addebitare le bevande in camera all'Hôtel de Paris, il che rappresenta un grande vantaggio.

Inoltre, tutti questi luoghi sono molto vicini tra loro, quindi è facile spostarsi a piedi. Questa sensazione di resort è assolutamente unica e non si trova né sulla Riviera francese né su quella italiana. Abbiamo anche la fortuna di operare in un ambiente in continuo movimento, con eventi molto regolari. I nostri clienti lo sanno e apprezzano questo dinamismo e questa atmosfera, che significa che c'è sempre qualcosa da fare o da vedere. Prima di assumere il mio incarico, sapevo che Monaco era molto attiva, ma non mi rendevo conto di quanto.

Penso che anche l'ambiente naturale di Monaco sia interessante: lavoriamo in una posizione assolutamente splendida, in uno dei punti più belli della Costa Azzurra, circondati da montagne così belle, due Paesi ricchi di storia, con una cultura molto, molto ricca. A Monaco, è facile spaziare e vivere esperienze diverse.

Siamo anche ben serviti dall'aeroporto internazionale di Nizza, ma anche dal punto di vista ferroviario e stradale, siamo al centro. È molto facile raggiungere Monaco da molte parti d'Europa, tra cui Ginevra, Parigi, Londra, Milano e Roma.

Naturalmente il clima è, nel complesso, tra i migliori d'Europa, anche in autunno e in primavera. Anche in inverno abbiamo giornate molto belle, con un clima molto, molto mite. Ma non dobbiamo dimenticare che Monaco e la Costa Azzurra, da Nizza a San Remo, hanno vissuto i loro giorni migliori all'inizio del secolo scorso, grazie soprattutto alla clientela inglese, che veniva qui in inverno.

Infine, il lato storico di Monaco è magico: possiamo citare l'idillio tra il Principe Ranieri III e la Principessa Grace, ma anche tutto l'aspetto cinematografico (To Catch a Thief, Goldeneye...) che ha aiutato molto il Principato".

La sicurezza è uno dei pilastri del Principato di Monaco: è un vantaggio anche per gli ospiti dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo?

"Come sappiamo, il Principato di Monaco ha un livello di sicurezza molto elevato, praticamente ineguagliato in tutto il mondo, il che rappresenta un grande vantaggio per i nostri ospiti stranieri, qualunque sia la loro provenienza. Questo livello di sicurezza, molto vicino alla perfezione, fa sì che si sentano più a loro agio qui che in molti altri luoghi".

Lei è stato direttore d'albergo per tre anni presso Starwood Hotels & Resorts, all'hotel St Regis di New York, dove ha avuto anche l'opportunità di lavorare con lo chef Alain Ducasse. Come si è sentito quando ha scoperto che avreste lavorato di nuovo insieme?

"Ho avuto la meravigliosa opportunità di aprire un ristorante lì, chiamato Adour, con Alain Ducasse. Questo ristorante molto raffinato è stato premiato con due stelle Michelin all'epoca. Ho apprezzato molto l'opportunità di lavorare con Alain Ducasse e il suo team all'apertura di un ristorante di alto livello e ho imparato molto.

E naturalmente sono stato felice di sapere che, essendo stato accettato per questa posizione all'Hôtel de Paris, avrei avuto ancora una volta l'opportunità di lavorare al fianco del grande professionista Alain Ducasse, per il quale nutro un grande rispetto, ma anche una grande amicizia. Questo chef, la cui carriera è assolutamente unica, mi affascina. È una persona molto curiosa, che ha molte conoscenze da condividere e che le condivide. È molto generoso con il tempo e l'energia che dedica agli altri. Ha aiutato molti dei grandi chef che sono passati per i suoi forni a crescere e svilupparsi".

Infine direttore, quali progetti avete per rendere l'Hôtel de Paris Monte-Carlo ancora più attraente e unico?

"Al momento stiamo lavorando all'apertura di un nuovo ristorante all'interno del nostro hotel, più precisamente nel nostro Patio. Purtroppo oggi non posso dire di più, ma questo locale aggiungerà molto valore alla nostra offerta di ristorazione, senza copiare ciò che già esiste. Il locale aprirà i battenti nella primavera del 2025.

Abbiamo anche appena iniziato un periodo di ristrutturazione delle cantine dell'Hôtel de Paris, che lo meritano, visto che quest'anno celebrano il loro 150° anniversario. Stiamo facendo un piccolo lifting prima della riapertura tra qualche mese, dove potremo nuovamente ospitare degustazioni, eventi eccezionali e cene private. Quest'altro progetto, che ci sta a cuore, è assolutamente splendido"