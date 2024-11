Conferenza sugli oceani: una delegazione delle Nazioni Unite a Nizza per fare il punto sui preparativi

L’ONU ha affidato a Francia e Costa Rica l’organizzazione della terza Conférence des Nations Unies sur l’Océan, UNOC 2025, che si terrà a Nizza nel giugno 2025.



Un evento di dimensione globale, che riunirà capi di Stato e di governo e più di 15.000 ricercatori, scienziati, associazioni e istituzioni con l’obiettivo di raggiungere un accordo storico per la tutela dell’Oceano.



Le Nazioni Unite, Francia e Costa Rica hanno scelto il Porto di Nizza per ospitare questo evento di dimensione globale e, si spera, fondamentale per il futuro del pianeta.



Mentre il progetto è entrato nella fase operativa dallo scorso settembre, per consentire l'inizio del montaggio delle strutture nel gennaio 2025, una delegazione di quattro rappresentanti delle Nazioni Unite si recherà a Nizza domenica 4 novembre e lunedì 5 novembre 2024.



Lo scopo di questa visita è visitare i siti, partecipare alle riunioni sull'organizzazione dell’evento e fare il punto sullo stato di avanzamento dei preparativi.



La delegazione incontrerà lunedì 4 novembre 2024 Christian Estrosi, alla presenza di Olivier Poivre D'Arvor, inviato speciale del Presidente della Repubblica francese per la Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani e ambasciatore per i poli e gli oceani e del prefetto Fabien Sudry, segretario generale dell'UNOC3.