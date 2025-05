Laurent Hottiaux pronto a guidare le Alpi Marittime: cambio della guardia in Prefettura

Laurent Hottiaux é stato nominato ieri dal Consiglio dei Ministri nuovo prefetto delle Alpi Marittime: prende il posto di Hugues Moutouh, recentemente promosso segretario generale del Ministero dell'Interno.



Figura vicina al Presidente Emmanuel Macron, di cui è stato per tre anni consigliere per gli affari interni e la sicurezza, Hottiaux, 51 anni, vanta una lunga carriera nella pubblica amministrazione.

Ex-prefetto degli Hauts-de-Seine per quasi cinque anni, ha lasciato ufficialmente l’incarico lo scorso novembre ed è attualmente administrateur d’État in attesa di una nuova assegnazione.



Laureato all’ENA e a Sciences Po, Hottiaux è considerato un profilo istituzionale più “morbido” rispetto al suo predecessore, noto per l’approccio energico che gli è valso il soprannome di "prefetto due sberle e a letto".

Durante il suo mandato negli Hauts-de-Seine, iniziato nell'agosto 2020, ha dovuto affrontare numerose emergenze, dalla pandemia di Covid-19 alla crisi dei rifugiati ucraini, fino alle rivolte urbane esplose dopo il caso Nahel nel giugno 2023.



La carriera di Hottiaux è iniziata nel 2000 all’uscita dall’ENA, come capo di gabinetto del prefetto della Corsica, per poi diventare prefetto della Corsica del Sud dal 2002 al 2004.