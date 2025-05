Dichiarazione dei beni immobiliari: cosa cambia nel 2025?

Nuove regole in vista per chi possiede o occupa immobili in Francia: nel 2025 l’amministrazione fiscale amplia gli obblighi informativi anche agli inquilini. Ecco tutto quello che c’è da sapere per essere in regola.

La dichiarazione deve essere effettuata entro il 1° luglio 2025, poi scattano le sanzioni.



Affitti e seconde case: cosa devono fare gli inquilini

Se si abita in un immobile che non è la propria residenza principale, anche se in modo gratuito, a partire da quest’anno occorre indicarlo nella dichiarazione dei redditi.

Sarà necessario specificare l’indirizzo dell’alloggio e il nome del proprietario.

Per agevolare questa novità, è stato aggiunto un nuovo riquadro nella dichiarazione online, denominato “Location d’une résidence secondaire”.



Si è il proprietario? Attenzione a queste scadenze

Entro il 1° luglio 2025, i proprietari sono tenuti a compilare la dichiarazione dei beni immobiliari, ma solo nei seguenti casi:

Se tra il 2 gennaio 2024 e il 1° gennaio 2025 c’è stato un cambiamento nella situazione dell’immobile (es. nuovo inquilino, casa vuota, cambio di destinazione da principale a secondaria);

Se non si é comunicato un cambiamento avvenuto l’anno scorso;

Se non si è mai presentata la dichiarazione per uno o più immobili in tuo possesso.

Buono a sapersi:

La dichiarazione può essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno attraverso il servizio online “Gérer mes biens immobiliers”, disponibile nel proprio spazio personale o professionale sul sito ufficiale impots.gouv.fr.



Un passaggio in più durante la dichiarazione dei redditi? Nessun problema

Se si sta compilando la dichiarazione dei redditi online e viene indicato un cambiamento riguardo a un proprio immobile, si verrà automaticamente reindirizzati al servizio dedicato per completare le informazioni.



Per chi non ama il digitale

Chi ha difficoltà con le procedure online? Puoi stampare e compilare manualmente il modulo “Déclaration d’occupation des locaux par le propriétaire”, accompagnato da una guida esplicativa.

Il modulo va poi inviato al centro delle finanze pubbliche di competenza.



A cosa serve questa dichiarazione?

Grazie a queste informazioni, l’amministrazione fiscale può verificare quali immobili sono soggetti a:

Tassa di abitazione sulle seconde case;

Tassa sugli alloggi sfitti o tassa annuale sugli alloggi vuoti.

Si hanno dei dubbi?

Una sezione FAQ è online, accessibile a tutti i contribuenti, sia privati che professionisti.