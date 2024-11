La risoluzione dell'ONU sullo sport presentata da Monaco e dal Qatar adottata all'unanimità

Il 12 novembre scorso l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato, senza votazione, la risoluzione intitolata "Lo sport, fattore di sviluppo sostenibile" al termine dei negoziati condotti dalle Missioni permanenti di Monaco e del Qatar, copresidenti del Gruppo degli amici dello sport al servizio dello sviluppo sostenibile.

La risoluzione ribadisce il contributo dello sport, in particolare per l'istruzione, la salute fisica e mentale, la parità di genere, l'inclusione sociale. Riconosce i valori di pace, tolleranza e rispetto che essa porta. Si fa riferimento anche alla lotta contro la corruzione nello sport.

Alla tribuna dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la signora Alyson CALEM-SANGIORGIO, Secondo Segretario, ha pronunciato l'intervento di Monaco, ricordando il potere di aggregazione dello sport e l'importanza dei partenariati e il ruolo centrale del Comitato Olimpico Internazionale.

Essendo questa l'ultima sessione del suo Presidente, Thomas BACH, una riunione speciale e un pranzo sono stati organizzati dal Gruppo degli amici dello sport in suo onore. Il presidente BACH in un discorso rivolto al futuro ha accennato in particolare all'impatto dell'intelligenza artificiale sul settore sportivo.