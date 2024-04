Mentone, al Palais de l'Europe torna la 3ª edizione del Festival dell'Umorismo

Nella primavera del 2022, Mentone ha offerto la prima edizione di un festival dell'umorismo progettato come trampolino di lancio per comici dilettanti, semi-dilettanti o professionisti di Francia. Dopo il successo delle prime due edizioni, l'evento torna con 10 nuovi vincitori selezionati in Francia e, novità 2024, anche in Belgio.