L’Alliance Française del Bahrain presenta la mostra “Arte digitale, cultura digitale” di Houda Bakkali

L’Alliance Française del Bahrain espone “Arte digitale, cultura digitale” di Houda Bakkali. La mostra avrà luogo presso il Centro d’Arte Al Riwaq in Bahrain durante il “Novembre Digitale”, un’iniziativa internazionale guidata dall’Istituto Francese di Parigi che mira a promuovere l’accesso per tutti alle nuove tecnologie, incoraggiare la diversità e un dialogo universale tra creatori e pubblico.

La mostra di Houda Bakkali intende illustrare il potere dell’arte digitale di trascendere i confini spaziali, temporali e generazionali, di creare sinergie tra pubblici diversi e di rendere l’arte non solo senza tempo, ma anche universale, accessibile e comprensibile. Un esempio della versatilità dell’arte digitale, della sua capacità di condividere sinergie con pubblici diversi in tutto il mondo, senza confini. Attraverso l’arte, la realtà aumentata, i contenuti multimediali e immersivi, i visitatori potranno ammirare alcuni dei capolavori di Bakkali in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo e conoscere gli strumenti, il processo creativo, gli usi e le opportunità dell’arte digitale.

“Sono grata per questa opportunità. Sono onorata di condividere la mia arte e il mio processo creativo durante questa fantastica iniziativa globale sulle sfide e le opportunità dell’arte digitale. Sono molto grata al team dell’Alliance Française Bahrain per la loro accoglienza e gentilezza“, dice Houda Bakkali.

Digital November

La mostra di Bakkali farà parte di un progetto globale condotto dall’Alliance Française Bahrain durante “Digital November”, un viaggio immersivo attraverso le nuove forme di espressione e creatività digitale che comprende diversi progetti, tra cui: la ricca storia del Bahrain come mai prima d’ora attraverso scansioni 3D di manufatti e realtà aumentata, in collaborazione con il Museo del Louvre; un tour della Mostra e dei Laboratori di Novembre Digitale; una visita guidata alle installazioni, alle mostre immersive e ai laboratori interattivi, una tavola rotonda dal titolo “Innovazione digitale applicata all’arte e alla cultura: Potential and New Perspectives“ con artisti digitali ed esperti di primo piano; Virtual Reality Films; tre film in realtà virtuale sull’ambiente e sull’iconica Cattedrale di Notre-Dame e ”Digital Art, Digital Culture” di Houda Bakkali, doveil pubblico potrà esplorare un mondo colorato di ottimismo e creatività attraverso opere in realtà fisica e aumentata, tra le altre attività, spettacoli dal vivo, performance musicali e una serata di arte digitale e musica d’avanguardia, per chiudere questo eccezionale progetto globale dell’Istituto francese ‘Digital November’ all’interno dell’Alliance Française del Bahrain.

Una visione globale senza barriere

La mostra di Bakkali non viene presentata solo in Bahrein, ma fa parte del suo tour internazionale, con esposizioni in corso in Paesi come Arabia Saudita, Abu Dhabi, Thailandia, Malesia, Colombia e Stati Uniti. Il suo lavoro rompe i confini dell'arte tradizionale, portando l'arte a tutti i pubblici simultaneamente attraverso diversi formati e piattaforme