Circolazione ferroviaria ancora sospesa tra Limone e Ventimiglia causa frana in territorio francese

Non sono ancora risolte le problematiche, provocate da un movimento franoso verificatosi in territorio francese, tra Tenda e Vievola, che dal primo pomeriggio di ieri, lunedì 1° aprile, hanno interessato la circolazione ferroviaria sulla linea Cuneo-Ventimiglia via Limone Piemonte , problematiche che hanno costretto Trenitalia a sospendere le corse tra quest’ultima località e quella ligure.

Ancora alle ore 21 di ieri sera, lunedì 1° aprile, Trenitalia confermava le cancellazioni e limitazioni di percorso adottate dalle ore 13.37 di ieri.

Il treno per Ventimiglia in partenza dal capoluogo della Granda alle ore 6.41 con arrivo previsto alle 9.21 è stato cancellato (nel tratto da Limone a Ventimiglia) e si prevede che sarà così anche per il successivo delle 8.41.

Questo ( scarica il Pdf ) il programma dei treni Regionali previsto per le prime ore della giornata di oggi, martedì 2 aprile, con la conferma delle soppressioni per tutti i collegamenti, nelle due direzioni, tra Limone e Ventimiglia.