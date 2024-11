25 novembre nel Principato, il Ministro di Stato riceve i protagonisti della vita sociale

In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Ministro di Stato ha organizzato una riunione di lavoro alla presenza dei membri del Governo, degli uffici amministrativi, del settore associativo e dei membri della società civile coinvolti nell'accoglienza e nella cura delle donne vittime di violenza. L'incontro ha dato l'opportunità agli attori sul campo e ai responsabili di condividere uno stesso spazio di discussione.

"La violenza contro le donne è un tema che richiede una stretta collaborazione e la volontà di guardare tutti nella stessa direzione" ha ricordato Céline Cottalorda, delegata interministeriale per la promozione e la protezione dei diritti delle donne.

Didier Guillaume ha voluto per parte sua ricordare tutta l'importanza che il governo del Principato attribuisce alla difesa dei diritti delle donne e, in particolare, alla lotta contro le violenze di cui sono vittime: "Questa giornata mi sta a cuore perché le donne, che sono le prime vittime di violenza domestica, meritano che la loro parola sia ascoltata, ascoltata e considerata" ha indicato il Ministro di Stato. "Quando si guarda a ciò che accade nel mondo, la lotta è planetaria: non c'è un paese al mondo che ne sia sfuggito e il Principato non è in una bolla" ha precisato.

Al 1° novembre 2024, la Direzione della Sicurezza Pubblica ha registrato 49 casi di violenza contro i 46 dello stesso periodo dell'anno scorso. Un leggero aumento delle cifre che indicano un aumento .

"Segnalazioni in un'epoca in cui la parola delle donne continua a liberarsi" ha dichiarato Lionel Beffre, Consigliere di Governo-Ministro dell'Interno.

Da parte sua, nell'enunciazione delle statistiche in questo settore, Christophe Robino, Consigliere di Governo-Ministro degli Affari sociali e della Salute, ha detto: "Non è solo una questione di numeri, è una questione di principio. Anche pochi casi, è sempre troppo".

In un approccio proattivo, il Principato si è impegnato a proteggere le donne da tutte le forme di violenza e discriminazione firmando la Convenzione di Istanbul nel 2014, un trattato internazionale del Consiglio d'Europa. Dal 2019 il Consiglio nazionale ha approvato diverse leggi per proteggere meglio le vittime. La seconda riguarda il risarcimento delle vittime di reati sessuali e di crimini e delitti contro il bambino.

Durante il cocktail che è seguito, il Ministro di Stato ha ringraziato tutti i professionisti che hanno partecipato alla nuova campagna del Comitato per la promozione e la protezione dei diritti delle donne sul tema quest'anno della violenza invisibile, e più in generale tutte le persone impegnate sul campo, ogni giorno, spesso nell'ombra, al servizio delle donne vittime di violenza. Le violenze invisibili sono ancora più difficili da combattere. "Non lo facciamo perché è il 25 novembre, ma perché siamo convinti", ha detto Didier Guillaume.