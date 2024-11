Monaco prepara la seconda edizione di Les Talents du Fort

Per la terza edizione della scena aperta del Forte Antoine, dedicata agli artisti dai 18 ai 30 anni, la Direzione degli Affari culturali di Monaco offre ancora una volta ai giovani del Principato l'opportunità di partecipare alla sua organizzazione.

Che cos'è Les Talents du Fort? Un palcoscenico aperto dedicato ai giovani artisti dai 18 ai 30 anni, organizzato dalla Direzione degli Affari culturali di Monaco, che si svolge a Fort Antoine in luglio, da due anni.

Quali sono le missioni del Comitato organizzatore? Il comitato organizzativo è composto da 4 giovani che vogliono essere coinvolti

nella vita culturale del Principato. La sua missione principale è partecipare alla l'intera organizzazione della scena aperta, in collegamento con le squadre della Direzione

degli Affari Culturali. Comunicazione, scelte artistiche, preparazione tecnica, logistica, gestione del budget, tutti gli aspetti di questo progetto saranno

curati in collaborazione con i giovani selezionati, da gennaio a luglio 2025.

Come partecipare? Inviando un'e-mail a fortantoine@gouv.mc entro il 20 dicembre 2024, allegando il tuo CV e presentando la tua motivazione per far parte del Comitato organizzativo.

Condizioni per partecipare: Avere tra i 18 e i 30 anni ed essere di nazionalità monegasca, scolarizzato, residente a Monaco o con un legame con il Principato

Una disponibilità di circa 2 ore a settimana, tra il 6 gennaio e metà luglio 2025, è desiderata.