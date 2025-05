Iniziativa artistica tra il Comune di Monaco e Jemonde per esprimere il vostro rapporto con l'ambiente

In occasione della Giornata mondiale dell'ambiente, il Comune di Monaco in collaborazione con JEMONDE, invita a scoprire un'iniziativa artistica originale e innovativa: la realizzazione di ritratti d'anime, il 3 giugno 2025 dalle 13 alle 16.30, nella corte d'onore del Comune.

Questo approccio creativo e inedito a Monaco incoraggerà i partecipanti ad esprimere la loro percezione del mondo e il loro rapporto con l'ambiente, attraverso la realizzazione del loro ritratto d'anima.

Per fare questo, i partecipanti saranno trasportati nell'esperienza MUNICIPIO DI MONACO X JEMONDE completando quattro frasi introspettive che riflettono la loro identità: «Io sono», «Io vivo in un mondo», «qual è il mio impegno» e infine una frase feticcia loro appartenente. Queste testimonianze si trasformeranno in un vero e proprio ritratto d'anima

quale i partecipanti potranno ripartire.

Creato da Maud Louvrier Clerc, artista dello sviluppo sostenibile, questo progetto è integrato nel programma Humanities Art & Society sostenuto dall'UNESCO, l'International Council for Philosophy and Human Sciences e Memoria del futuro.

Con questa iniziativa, l'Istituzione Comunale mira a sensibilizzare all'importanza di un ambiente sostenibile attraverso progetto artistico, promuovendo al contempo un senso di appartenenza e di responsabilità condivisa.

Se non avete la possibilità di recarvi in Comune a Monaco per l'occasione, potete anche condividere la vostra visione dell'ambiente e realizzare il tuo ritratto d'anima visitando la pagina dedicata « MAIRIE DE MONACO X JEMONDE ».