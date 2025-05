Notte Europea dei Musei: sabato 17 maggio la cultura si accende a Nizza

Sabato 17 maggio 2025, al calare della sera, le luci dei musei di Nizza rimarranno accese fino a mezzanotte per accogliere il pubblico in occasione della 21ª Nuit Européenne des Musées, la Notte Europea dei Musei.

Un appuntamento ormai fisso nel calendario culturale della città, che offrirà l’accesso gratuito a tutte le sedi museali municipali, arricchito da un fitto programma di visite guidate, laboratori, proiezioni, performance artistiche e incontri speciali.



L’iniziativa, organizzata a livello nazionale dal Ministero della Cultura francese, ha come obiettivo quello di rendere l’arte accessibile a tutti, invitando a vivere l’esperienza museale in una dimensione insolita: quella notturna.

A Nizza, la proposta si articola in una ventina di appuntamenti distribuiti nei principali musei cittadini, con eventi per adulti, famiglie e bambini.



Tra le iniziative più originali spicca “La classe, l’œuvre!”, un progetto che coinvolge studenti di scuole primarie e secondarie, chiamati a reinterpretare un’opera del museo nel corso dell’anno scolastico.

Durante la Notte dei Musei, saranno proprio loro – i giovani ambasciatori della cultura – a presentare al pubblico il frutto del loro lavoro.





I musei protagonisti della notte

Musée des Beaux-Arts

Il pomeriggio inizia alle 14 con “Jouons au musée”, dove le famiglie potranno esplorare le sale attraverso giochi creati dagli studenti del liceo Magnan. Alle 17:30 una doppia proposta: la proiezione di cortometraggi realizzati dagli studenti dell’IUT Nice Côte d’Azur e l’inaugurazione dell’affascinante mostra “Les Reliques de l’écume” di Racca Vammerisse, in cui ceramiche marine dialogano con le opere del museo.



Musée d’Archéologie – Cimiez

Alle 18:30 parte una visita crepuscolare al sito romano di Cemenelum, seguita da un’animazione in costume alle 20, dove sarà possibile provare una toga romana. Chiuderà la serata, alle 21:30, una visita guidata sull’archeologia subacquea e la proiezione in loop della serie video “Les Tutos Gallos”, dedicata alla vita quotidiana dei Gallo-romani.



Musée de Préhistoire – Terra Amata

Tre momenti per accedere, dalle 18 in poi, alle riserve del museo normalmente chiuse al pubblico. Dalle 20 si parlerà dei rapporti tra i primi abitanti del litorale e il mare, mentre dalle 21:30 sarà possibile incontrare, virtualmente, “il primo nizzardo”, un bambino vissuto 400.000 anni fa.



Musée international d’Art Naïf Anatole Jakovsky

Una serata tra arte e natura, con visite libere del giardino e della collezione permanente, accompagnate da una performance sull’arte moldava contemporanea. Due visite guidate (19:00 e 20:30) approfondiranno la mostra “Sirènes et merveilles. Peuples des mers”.



Musée de la Photographie Charles Nègre

Le stesse fasce orarie per le visite commentate alla mostra fotografica di Laurent Ballesta “Mers et Mystères”. Due voci guideranno il pubblico: un mediatore scientifico e uno artistico, per un viaggio visivo nelle profondità marine.



Palais Lascaris

Alle 18:30 il palazzo si trasforma in palcoscenico con una “déambulation contée”, una passeggiata tra storie e leggende. Seguiranno due letture di racconti alle 19:30 e alle 20:30 nel sontuoso salone.



Musée Matisse

I più piccoli saranno protagonisti grazie ai progetti delle scuole materne di Cimiez, che esporranno i lavori sul tema “La couleur du rêve”. Dalle 18 alle 22 si potrà visitare il museo con l’app Bloomberg Connects, mentre alle 19 prenderà il via il laboratorio creativo “La carte aux trésors”, già tutto esaurito. Alle 20, visita guidata (anch’essa al completo) della mostra “Matisse Méditerranée(s)”, seguita alle 19:30 dalla proiezione del documentario “Matisse & Lydia”, dedicato alla musa del pittore.



Villa Masséna

Due visite guidate (ore 19 e 20:30) della mostra “Nice, du rivage à la mer”, un percorso che racconta la Baia degli Angeli non solo come immagine da cartolina, ma come crocevia di civiltà e commerci dal IV secolo a.C. ad oggi.



MAMAC Nomade – L’Artistique

Alle 18 va in scena “MAMAC J’écoute Ben”, progetto incentrato sull’artista Ben Vautier. Radio live, performance dal vivo e rielaborazioni delle sue frasi iconiche saranno presentate dagli studenti del Conservatorio.



“L’enquête aux musées”: una caccia al tesoro culturale

Per chi ama le sfide, l’associazione Face06 propone “L’enquête aux musées”, una caccia al tesoro immersiva tra tre musei: il Palais Lascaris, il Museo della Fotografia e la Villa Masséna. Gli indizi saranno disseminati lungo i percorsi espositivi e aiuteranno i partecipanti a scoprire curiosità e storie nascoste, in un gioco che unisce cultura e divertimento.



Un’occasione per vedere la città con occhi nuovi

Questa edizione della Notte Europea dei Musei a Nizza si distingue per la ricchezza e la varietà del suo programma. Ogni museo propone un’interpretazione diversa del tema della scoperta e dell’immersione culturale, offrendo una vera e propria festa della conoscenza aperta a tutti.



L’ingresso a tutti gli eventi é gratuito, salvo dove diversamente indicato (alcune attività hanno posti limitati).



Sabato 17 maggio, lasciamoci guidare dalla curiosità. La cultura ci aspetta… di notte.