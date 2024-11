“Nizza Costa Azzurra in inverno”. Secondo anno per l’iniziativa che si ripropone di destagionalizzare il turismo

L'Ufficio del Turismo Metropolitano Nice Côte d'Azur (OTM) propone acque quest’anno, per la seconda volta consecutiva, la campagna "Nice Côte d'Azur en Hiver" con l’obiettivo di riaffermare l'identità invernale del territorio.



L’iniziativa è in continuità con l’iscrizione di Nizza al patrimonio mondiale dell'UNESCO e mette in luce una rinnovata offerta invernale.

Per attirare visitatori durante tutto l'anno, l'OTM offre un'esperienza autentica e coinvolgente, declinata intorno a quattro temi principali: Cultura e Patrimonio, Carnevale e Grandi Eventi, Arte di vivere e Gastronomia, nonché lo Shopping.





Forte del successo della sua prima campagna, l'inverno 2023/2024, segnato da un aumento di +4 punti dell'affluenza turistica nel 1° trimestre 2024 e da un Carnevale record, l'OTM rinnova la sua azione per l'inverno 2024/2025.

La nuova strategia di comunicazione, forte di un budget complessivo di 2,7 milioni di euro, è in fase di implementazione grazie anche alla collaborazione di privati quali Expedia, eDreams e Last Minute: l'OTM partecipa con uno stanziamento di 805.000 euro.

In programma:

Una campagna con il Comitato Turistico Regionale Provence-Alpes-Côte d’Azur e con Atout France su mercati di alcuni Paesi: Stati Uniti, Germania, Svizzera, Austria, Regno Unito, Norvegia, Svezia, Danimarca, Francia e Canada.



Una campagna 100% OTM sui mercati: Francia, Italia e Belgio.