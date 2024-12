Antica Formula: il segreto per un Natale ricco di gusto ed eleganza

Il Natale è un momento unico, dedicato alla celebrazione delle tradizioni, alla famiglia e agli amici che si ritrovano per condividere la gioia delle feste. È l’occasione in cui il calore dell’atmosfera natalizia si intreccia con il piacere dello stare insieme, creando memorie destinate a durare. Non c’è periodo migliore per riscoprire il piacere di condividere sapori autentici, come quelli offerti da Antica Formula, il vermouth nato a Torino che, da oltre due secoli, incanta i palati più esigenti, rappresentando un simbolo di eccellenza e tradizione italiana.

Il vermouth Antica Formula non è semplicemente un vermouth; è un autentico capolavoro artigianale che, nato dall'ingegno e dall’ambizione di Antonio Benedetto Carpano, viene riconosciuto per la sua qualità superiore. Antica Formula si distingue infatti per la selezione delle migliori materie prime e per il rispetto delle tecniche tradizionali che, nel corso dei secoli, l’hanno resa un riferimento per gli amanti del buon bere.

La lavorazione di Antica Formula è un processo che richiede tempo e dedizione. Per creare questo vermouth unico vengono utilizzate erbe aromatiche provenienti da angoli remoti del mondo, tra cui la vaniglia del Madagascar e lo zafferano iraniano, ma anche eccellenze nazionali come l’assenzio delle nostre Alpi piemontesi. Un processo lungo oltre nove mesi che porta alla creazione di un bouquet aromatico ricco e complesso, capace di regalare un'esperienza sensoriale senza pari. Le note di spezie esotiche, frutta matura e fiori odorosi si fondono armoniosamente, creando un equilibrio perfetto che si distingue per la sua profondità e raffinatezza.

Antica Formula è il compagno ideale per arricchire un'atmosfera festosa come quella natalizia, con il suo profilo sensoriale caldo e avvolgente. Le note di datteri, miele di castagno, cannella e chiodi di garofano evocano i profumi tipici del Natale, rendendolo il perfetto accompagnamento per piatti tradizionali e dolci natalizi. Il suo gusto complesso si sposa perfettamente con il clima di festa e diventa l'ingrediente chiave per cocktail che sapranno stupire e incantare. Questo vermouth, infatti, oltre a poter essere gustato on the rocks, con ghiaccio e scorza d’arancia, sa dar vita a drink eccezionali per rendere il brindisi natalizio ancor più speciale. Ecco alcune proposte:

Americano. Per un aperitivo elegante e fresco, basta mescolare 3 cl di Antica Formula, 3 cl di Carpano Botanic Bitter e uno splash di soda. Servire con ghiaccio e guarnire con scorza di limone e arancia per un tocco di freschezza e colore.

Antica Formula non è solo un piacere per il palato, ma anche un regalo che racconta una storia di passione e maestria. Presentato in una bottiglia di vetro, elegante e raffinata, è il pensiero perfetto per gli amanti delle eccellenze italiane. Regalare una bottiglia di Antica Formula significa donare un pezzo di storia, un prodotto unico che celebra l'artigianalità e la tradizione, un gesto perfetto per chi desidera celebrare il Natale con un tocco di classe e sofisticatezza.

Riscoprire Antica Formula durante le festività significa abbracciare una tradizione che attraversa i secoli e che continua a vivere nei sapori autentici di oggi.

Questo Natale, regalare o concedersi il piacere di un sapore intramontabile, come quello di Antica Formula, significa trasformare ogni occasione in un ricordo speciale, arricchendo le serate festive con eleganza, tradizione e qualità.