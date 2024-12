Nizza, in controtendenza la città cresce ancora nel numero degli abitanti

Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'INSEE, l’Istat francese, la popolazione totale di Nizza raggiunge i 356.603 abitanti, contro i 351 011 del 2021.

In totale, sono stati 5.592 i nizzardi che si sono stabiliti nella città di Nizza tra il 2021 e il 2022 (+1,6%).



Si tratta di dati in contro tendenza rispetto alle altre grandi città, sottolineati così da Christian Estrosi: “Questi 5600 nuovi abitanti di Nizza sono 5600 prove supplementari dell'attrattività della nostra città.



Il nostro impegno per rendere Nizza un luogo dove vivere, lavorare e investire è stato fruttuoso.



Più Nizza innova e intraprende, più attrae e seduce.



Dò il benvenuto a tutti i nuovi abitanti di Nizza che si uniranno a noi e li invito a partecipare attivamente alla vita della nostra città”.





Nizza accelera così la sua dinamica demografica: tra il 2020 e il 2021, aveva guadagnato circa 5.000 abitanti, con un aumento dell'1,3%. Con i 5600 nuovi abitanti registrati quest'anno, la crescita raggiunge l'1,6%.



In totale, tra il 2017 e il 2022, Nizza ha guadagnato in 6 anni quasi 14.000 abitanti, con una crescita di circa il 4%.



Ancora Estrosi: “Questi risultati sottolineano la posizione di Nizza tra le città più attraenti della Francia e testimoniano l'efficacia delle politiche pubbliche condotte per migliorare il contesto di vita e sostenere lo sviluppo economico della città e della Métropole”.