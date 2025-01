Raccolta dei ricci di mare, la Prefettura rammenta le regole

La stagione della pesca per diporto del riccio di mare è aperta, nel Dipartimento delle Alpi Marittime, dal 15 dicembre al 28 febbraio e ogni pescatore deve limitarsi a un massimo di 24 esemplare al giorno.

Quando la pesca è praticata utilizzando un’imbarcazione la quota rimane la medesima, ma con un tetto di 60 ricci qualsiasi sia il numero delle persone a bordo.

Ogni riccio di mare, inoltre, deve avere un diametro minimo di 5 centimetri senza spine.

I ricci di mare pescati raccolti per diporto non possono essere venduti e devono essere consumati esclusivamente in un ambiente familiare.



I controlli vengono effettuati per tutta la durata della stagione di pesca: in caso di mancato rispetto delle regole, i ricci di mare dovranno essere liberati in mare e i trasgressori potrebbero anche incorrere, oltre che in una sanzione, anche nella confisca delle attrezzature da pesca.