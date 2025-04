Gli albergatori di Cannes sensibilizzati sul rischio di inondazione

Atelier de sensibilisation des hôteliers au risque inondation (c) CACPL

L’Agglomération Cannes Lérins, in collaborazione con il Comune di Cannes, il cabinet Mayane e l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH), ha organizzato un workshop per accrescere la consapevolezza degli albergatori riguardo al rischio di inondazione.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di venti rappresentanti di strutture alberghiere, interessati ad approfondire gli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione del Rischio di

Inondazione e le misure di sicurezza necessarie per tutelare sia il personale che la clientela, spesso internazionale.

Un incontro per rafforzare la cultura della prevenzione e Incorporare la cultura del rischio nella vita quotidiana significa non solo proteggere sé stessi, ma anche facilitare il lavoro dei soccorritori.

La nostra strategia di prevenzione non si limita ai residenti di Cannes, ma coinvolge tutti i settori, in particolare quello turistico.

Con questo workshop abbiamo voluto fornire agli albergatori le informazioni e le competenze necessarie per adottare e diffondere comportamenti corretti tra i loro ospiti, spesso poco consapevoli del rischio di inondazione, ha dichiarato il sindaco di Cannes, David Lisnard.

Questa iniziativa si inserisce nel Programma di Azione e Prevenzione delle Inondazioni (PAPI) dell’Agglomération Cannes Lérins e si propone di rafforzare la resilienza del territorio attraverso la sensibilizzazione e la formazione.

Durante l’incontro sono stati trattati diversi aspetti legati alla prevenzione del rischio di inondazione, tra cui:

L’impatto delle inondazioni sul territorio;

Il ruolo dei diversi operatori nella prevenzione e gestione del rischio;

Le azioni implementate dall’Agglomération per ridurre la vulnerabilità dell’area;

I controlli e le diagnosi che gli albergatori possono effettuare per migliorare la sicurezza delle loro strutture;

Le procedure di emergenza in caso di eventi climatici estremi.

Attraverso questa iniziativa, l’Agglomération e il Comune di Cannes confermano il loro impegno nel diffondere una cultura della prevenzione, promuovendo buone pratiche tra cittadini e professionisti del settore turistico.

Adottare comportamenti adeguati in situazioni di emergenza non solo può salvare vite umane, ma anche ridurre il carico di lavoro delle squadre di soccorso, garantendo una gestione più efficace delle crisi.