Monaco, che percorso quello compiuto dall'app Maconsigne

Che percorso compiuto dal lancio di MACONSIGNE il 13 giugno 2022. Ricordiamo il suo obiettivo: 0 plastica monouso nel 2030, per il target vendita da asporto. La riduzione dei rifiuti alla fonte è essenziale e l'economia circolare è una leva importante.

MACONSIGNE è più di 7 tonnellate di gas a effetto serra evitati rispetto all'incenerimento dei contenitori di plastica. Per tutti coloro che non conoscono ancora MACONSIGNE, questo dispositivo è semplice e gratuito. Un piccolo gesto alla portata di ognuno.

Attraverso un video attualmente diffuso su Monaco Info e sui social network del Governo, i tre Ambasciatori di MACONSIGNE, pensionati dinamici, condividono la loro esperienza e testimoniano i vantaggi del sistema per convincere tutti, scegliere di ridurre i rifiuti alla fonte.

Basta scaricare l'applicazione MACONSIGNE e inserire tutti i dati. È semplice e gratuito! Il cliente presenta il suo ID e torna a pranzo in un contenitore di vetro. I sapori del piatto sono preservati e la salute anche.

Inoltre, il vetro non contiene PFAS (sostanze perfluoalchilate e polifluoroalchilate) , più comunemente chiamati inquinanti perenni Al termine del pranzo, è sufficiente depositare il contenitore vuoto ma non lavato entro 14 giorni in uno dei punti di raccolta presenti su tutto il territorio.

L'applicazione consente di geolocalizzare i ristoratori e le stazioni di raccolta, ma anche il monitoraggio degli usi dei contenitori.

Molto importante, il cliente paga come al solito. Non anticipa l'importo della cauzione; un importo di 7 euro sarà addebitato solo in caso di mancata restituzione del contenitore entro i termini previsti.