Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.

Questo il testo del bollettino settimanale

Il freddo rallenta la fioritura degli alberi…ma fino a quando?

Questa settimana, il freddo si è rivelato un supereroe per chi soffre di allergie, con temperature al di sotto delle medie stagionali che hanno offerto una gradita tregua.

Ma non bisogna riporre i fazzoletti troppo in fretta!

Gli ontani e i noccioli sono in agguato: i loro amenti (fiori maschili) aspettano solo un piccolo incantesimo mite per liberare i loro pollini allergenici.

Attenzione, il nocciolo è così impaziente che gli bastano solo 5 gradi per iniziare a fiorire!



La prossima settimana tornerà il tempo più mite e anticiclonico: riprenderà la fioritura degli alberi dopo una breve pausa invernale.

Nel Mediterraneo : occorre prepararsi all'attacco combinato del polline del frassino e delle Cupressacee (cipresso, ginepro, tuia), che presentano un rischio allergico medio.

La morbidezza è piacevole, ma chi soffre di allergie non dirà grazie.

Nel Nord del Paese: il freddo persisterà ancora un po', ma non abbastanza da calmare completamente i noccioli e gli ontani (famiglia delle Betulacee). Nelle giornate soleggiate coglieranno l'occasione per liberare il polline, con un rischio di allergia per il momento basso.



Nel Sud-Ovest: Il rischio di allergia sarà basso per nocciole e Cupressacee, ma attenzione al prossimo fine settimana perché un periodo mite potrebbe far salire il rischio alle stelle.

Mimose: questi piccoli soli cominciano a fiorire al Sud, con possibili allergie locali per le narici sensibili.

Anche se i pollini sono ancora per la maggior parte silenziosi, gli acari e le muffe sono presenti nelle case riscaldate: attenzione, anche negli ambienti chiusi.



Un'accurata pulizia e una buona ventilazione restano i migliori alleati per chi soffre di allergie.

Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes: