Conduzioni Agricole Forte lancia il Vision Lab, un nuovo spazio per la sostenibilità e difesa della tradizione

Con sede nel Parco del Delta del Po, Agricole Forte si è sempre distinta per la produzione di erba medica disidratata di alta qualità e questo laboratorio rappresenta un passo importante nel percorso dell'azienda verso la sostenibilità e la valorizzazione del territorio.

La filosofia dell'azienda si propone di creare un sistema integrato che unisce tradizione e territorio, garantendo un foraggio di superior qualità. I terreni gestiti si trovano all'interno della Riserva della Biosfera, un ecosistema protetto dall'Unesco volto a favorire un equilibrio tra uomo e natura. Un suolo fertile, arricchito da un clima ideale, conferisce forza e resistenza alle radici, supportando così una filiera a km0.

Ricca di beta-carotene, vitamine, proteine e omega 3, l'erba medica è alla base di una vasta gamma di prodotti che spaziano dalla cosmesi naturale a panificati, salumi e formaggi affinati con questa preziosa foraggera. All’insegna del motto "Siamo ciò che mangiamo", Agricole Forte mira a rafforzare il legame tra uomo e ambiente attraverso i benefici dell'erba medica, le cui proprietà nutraceutiche sono state riconosciute per secoli.

I prodotti a base di erba medica disidratata, conosciuta anche come alfalfa, proposti da Agricole Forte nel Vision Lab, fanno parte della linea food e della linea di cosmesi naturale.

Tra i prodotti alimentari spicca il formaggio affinato all’erba medica: un pecorino a latte crudo, realizzato da un caseificio calabrese che ha visto riconosciuto il proprio impegno per la qualità attraverso il Presidio Slow Food. Dopo la preparazione delle forme, i formaggi vengono a contatto con l’erba medica e massaggiati con attenzione. Quest'erba ha anche la capacità di arricchire il latte con antiossidanti naturali, se utilizzata come foraggio per gli animali, aumentando la durata di conservazione del formaggio e contrastando i radicali liberi nel corpo, favorendo così la salute complessiva.

L’alimentazione delle pecore con erba medica disidratata garantisce un latte di qualità superiore, conferendo ai prodotti trasformati colori e aromi caratteristici. A questi prodotti si aggiungono quelli da forno della linea Taste Life: l’obiettivo è far vivere un’esperienza sensoriale che trasporta in un campo di erba medica verde e profumata. La gamma comprende grissini, cracker e biscotti, oltre a miele dalle straordinarie proprietà, di dolcezza moderata e con note erbacee, tipiche delle piante officinali.

Inoltre, c’è il Prosciutto crudo affinato all’erba medica, evocativamente chiamato ‘Connubio’, frutto di una partnership con una storica azienda di salumieri, cha ha saputo valorizzare la qualità della carne e le sfumature aromatiche dell’erba medica, che si potenziano reciprocamente.

Oltre ai prodotti alimentari, l’azienda ha sviluppato, con l’assistenza di esperti, una linea di cosmetici naturali per la cura e il benessere del corpo: la linea Take Care, che sfrutta le proprietà nutraceutiche dell’erba medica e di altre piante curative, offrendo protezione e rinforzo per la pelle del viso e del corpo. I 10 prodotti in catalogo sono tutti realizzati a partire dalle cellule staminali dei germogli di erba medica, garantendo un’alta concentrazione di nutrienti, poiché “coltivare la salute è la nostra missione, per le persone, per gli animali e per l’ambiente”.

