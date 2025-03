Il Comune di Roquebrune Cap-Martin approva la ristrutturazione dei locali di Saint-Roman

Martedì 25 febbraio si è riunito il consiglio comunale per il tradizionale dibattito orientativo sul bilancio. Sono stati inoltre affrontati altri punti, come la riabilitazione dei locali di Saint-Roman per accogliere i professionisti della salute, la firma del nuovo Piano dipartimentale per combattere la violenza sulle donne e di una carta eco-distrettuale per la ZAC “Cœur de Carnolès”, la supervisione degli alloggi turistici ammobiliati e la creazione di una casa per l’Area Marina Protetta.

1. Bilancio 2025 – Dibattito orientativo

Con un debito esiguo, la città sta realizzando investimenti significativi per migliorare la qualità della vita e rafforzare la propria attrattiva. Questi risultati possono essere realizzati senza ricorrere all'indebitamento, grazie alla nostra capacità di autofinanziamento. Un monitoraggio rigoroso del piano pluriennale di investimenti consente di pianificare e stabilire le priorità dei progetti per il mandato comunale.

Nel 2025 la spesa prevista per le attrezzature sarà di 13 milioni di euro.

Scuole, Prima infanzia, Ristorazione

Costruzione di un nuovo gruppo scolastico (8 milioni di euro) e di locali per attività extrascolastiche presso la scuola Cap (820.000 euro)

Ristrutturazione dei locali del micro-asilo nido: 170.000 €

Allestimento di un'aula: 20.000 €

Attrezzature sportive: 227.500 € (ristrutturazione del pavimento della palestra, ecc.)

Edifici

Ristrutturazione di 2 locali adibiti ad ospitare operatori sanitari: 450.000 €

Installazione di un ascensore al CCAS: 200.000 €

Pianificazione urbana, strade, illuminazione pubblica, spazi verdi

Proseguimento dello sviluppo del centro città / Carnolès: 510.000 €

Prosecuzione del piano di ammodernamento dell'illuminazione pubblica: 300.000 €

Studio sull'ingrasso in spiaggia: 100.000 € Pianificazione urbanistica e verde urbano: 1.390.000 € Rinforzo di un muro nel Parc des Oliviers €250.000



Strade

Sviluppo, riparazione e messa in sicurezza di marciapiedi, strade, arredi e scale nel Comune € 1M

Sicurezza

Prosecuzione del piano di protezione video: 125.000 €

Mantenere basse le aliquote fiscali

Per il decimo anno, le tariffe comunali non subiranno aumenti, per preservare il potere d'acquisto dei residenti di Roquebrunois.

Le aliquote dell'imposta sulla proprietà rimangono basse a Roquebrune-Cap-Martin, rispetto ad altri comuni, sia a livello dipartimentale che nazionale nel 2024

Imposta sulla proprietà costruita (2024) : 23,77% (rispetto alla media dipartimentale del 31,28%)

: 23,77% (rispetto alla media dipartimentale del 31,28%) Imposta sulla proprietà non costruita (2024) : 13,98% (rispetto alla media dipartimentale del 29,94%)

: 13,98% (rispetto alla media dipartimentale del 29,94%) Imposta sulle abitazioni secondarie (2024) : 24,54%

Riduzione regolare e controllata del debito

Il comune non ha contratto nuovi prestiti per il periodo 2020-2024.

Al 31 dicembre 2024 il debito residuo ammonta a 7,3 milioni di euro . Dal 2013 il debito è in costante diminuzione, passando da 24,6 milioni di euro nel 2013 a 7,3 milioni di euro nel 2024, con una diminuzione di oltre il 70,33%.

Il rapporto debito/PIL del Comune rimane a un buon livello, nonostante l'inflazione e i continui investimenti.

Un bilancio improntato alla prudenza

Le spese operative effettive sono aumentate in modo significativo tra il 2021 e il 2023 +5,4 milioni di euro, in gran parte a causa del contesto internazionale (uscita dalla crisi COVID, guerra in Ucraina) e della conseguente significativa inflazione. Nel 2024 la spesa si stabilizzerà con un incremento previsto del +2% rispetto al 2023.

Evoluzione delle spese operative (+5%)

Per il bilancio 2025, le spese operative effettive aumenterebbero del 5% rispetto al bilancio iniziale del 2024, passando da 29,4 milioni di euro a 30,9 milioni di euro.

Spese operative totali previste (2025) : € 30.923.950

: € 30.923.950 Costi del personale (2025) : € 18.025.000 (+5%)

: € 18.025.000 (+5%) Sovvenzioni alle associazioni mantenute : €340.000

: €340.000 Mantenimento del sussidio al CCAS : 1.500.000 €

: 1.500.000 € Aumento delle altre spese operative : +693.000 € legate al prelievo della legge SRU rispetto al bilancio 2024

Variazione dei ricavi operativi (-1%)

I ricavi operativi stimati in 31,9 milioni di euro dovrebbero diminuire dell'1% a causa della riduzione dei finanziamenti statali.

2. Contributo alle spese di funzionamento della scuola privata Saint-Joseph di Carnolès (anno scolastico 2024/2025)

Nell'ambito del contratto di associazione tra il Comune e la scuola privata Saint-Joseph di Carnolès, stipulato con lo Stato il 1° settembre 2004, il Comune fornisce un sostegno finanziario per il funzionamento dell'istituto. Per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 tale contributo ammonta a € 282.361,87, secondo quanto previsto dalla convenzione triennale vigente.

Le spese di funzionamento delle classi con contratto di associazione sono coperte alle stesse condizioni delle classi corrispondenti dell'istruzione pubblica e questa partecipazione alle spese di funzionamento degli istituti scolastici privati ​​con contratto di scuola primaria fino a concorrenza delle spese di funzionamento concesse alle scuole pubbliche è sempre obbligatoria.

Inoltre, la scuola elementare Saint-Joseph beneficia dell'accesso gratuito alle strutture sportive comunali.

3. Assegnazione di una sovvenzione all'Associazione sindacale autorizzata (ASA) dell'acqua di irrigazione di Roquebrune Cap Matin

Per finanziare i lavori realizzati nelle condotte della sorgente Mouton, situate nel settore Haut Serret (scala Barrouat), la Città concede una sovvenzione. Questo lavoro è essenziale per garantire il corretto funzionamento della rete di irrigazione.

Il costo totale del progetto ammonta a 12.626,52 euro , finanziato in parti uguali dall'ASA des eaux d'irrigation e dal Comune:

Contributo ASA : 6.313,52 euro

: 6.313,52 euro Contributo del Comune : 6.313 euro

4. Riqualificazione dei locali di Saint-Roman per accogliere i professionisti sanitari

Di fronte alla carenza di medici nel quartiere di Saint-Roman, classificato come zona con deficit di professionisti sanitari dall'Agenzia regionale della sanità (ARS 06), la città di Roquebrune-Cap-Martin ha deciso di ristrutturare i locali situati sotto lo svincolo di Saint-Roman. Questo nuovo spazio ospiterà due medici , dando priorità ai medici di medicina generale.

Questo studio medico sarà una sede secondaria del Centro Multidisciplinare Sanitario di Mentone , attualmente ubicato nei locali del Centro Ospedaliero di Palmosa. Questo status consentirà di accedere a finanziamenti specifici per sostenerne l'apertura.

Il costo complessivo dei lavori è stimato in 120.000 euro tasse escluse (144.000 euro tasse incluse) , finanziato in parti uguali da diversi partner:

Consiglio Regionale : 36.000 € tasse escluse (30%)

: 36.000 € tasse escluse (30%) Consiglio di Dipartimento : 36.000 € IVA esclusa (30%)

: 36.000 € IVA esclusa (30%) Agenzia Regionale Sanitaria : 12.000 € IVA esclusa (10%)

: 12.000 € IVA esclusa (10%) Comune di Roquebrune-Cap-Martin : 36.000 € IVA esclusa (30%)

L’intervento prevede allestimenti moderni e funzionali , con particolare attenzione all’isolamento termico e acustico, per garantire un ambiente confortevole sia ai pazienti che agli operatori sanitari. L'apertura è prevista per la seconda metà del 2025.

5. Firma del nuovo Piano dipartimentale per combattere la violenza sulle donne

In dieci anni , tra il 2015 e il 2024 , le Alpi Marittime hanno registrato 48 femminicidi , un dato allarmante che mette in luce l'urgenza della lotta contro la violenza sulle donne. Questi dati, raccolti dalle forze dell'ordine e dalle associazioni, dimostrano la portata del flagello e la necessità di una mobilitazione collettiva.

Il Piano dipartimentale per la lotta alla violenza contro le donne nelle Alpi Marittime , guidato dal Prefetto, fa parte del Piano interministeriale per la parità tra donne e uomini 2023-2027 . Da diversi anni, Roquebrune-Cap-Martin e il suo Centro Comunale d'Azione Sociale (CCAS) sono attivamente impegnati in questa lotta, nel rispetto delle linee guida dipartimentali.

Una mobilitazione riconosciuta e ampliata

La Città ha formalizzato il suo impegno l' 8 marzo 2021 firmando un contratto di coordinamento e impegno locale che riunisce tutti gli attori coinvolti nella lotta contro la violenza domestica e la violenza contro le donne. Solo quattro comuni delle Alpi Marittime beneficiano di un sistema di questo tipo. Grazie al dinamismo del CCAS , che ha strutturato un'efficace rete di partenariato per identificare e sostenere le vittime, gli attori coinvolti hanno voluto estendere questa mobilitazione a livello intercomunale.

Il 7 febbraio 2023 la Communauté d'Agglomération de la Riviera Française (CARF) e tutti i comuni membri hanno firmato un emendamento al contratto , affidando così al direttore del CCAS di Roquebrune-Cap-Martin il coordinamento della lotta contro la violenza sulle donne su tutto il territorio.

Riconoscimento dipartimentale

Il CCAS di Roquebrune-Cap-Martin è una delle sette reti pilota per combattere la violenza contro le donne nelle Alpi Marittime. La sua competenza gli ha permesso di contribuire attivamente all'inventario e ai gruppi di lavoro che hanno portato all'elaborazione e alla firma del nuovo Piano dipartimentale per combattere la violenza contro le donne 2024-2027 .

Un riconoscimento che conferma il ruolo chiave del Comune e del CCAS nella lotta alla violenza sulle donne.

6- Lascito del Sig. Horst Dieter TACKE al Sindaco a nome del Comune di Roquebrune Cap Martin

Il signor Horst Dieter Tacke, residente a Roquebrune-Cap-Martin e deceduto il 25 marzo 2024, ha designato il Comune come legatario universale. Il suo desiderio: che i fondi del suo patrimonio vengano destinati al Centro di azione sociale comunale (CCAS).

L'eredità comprende un appartamento del valore di 178.000 euro e beni bancari per 34.592,64 euro. La vendita dell'appartamento consentirà al Comune di trasferire i fondi rimanenti al CCAS, contribuendo così al sostegno delle azioni sociali locali.

7. Supervisione degli alloggi turistici ammobiliati: tetto massimo di locazione ridotto a 90 giorni

Di fronte alla crescente tensione sul mercato immobiliare, il Consiglio comunale di Roquebrune-Cap-Martin ha votato per abbassare il tetto massimo del periodo di locazione delle residenze principali come alloggi turistici ammobiliati , passando da 120 a 90 giorni all'anno .

Riducendo la durata autorizzata per gli affitti di tipo Airbnb, la Città intende ridurre la proliferazione degli affitti stagionali e il loro impatto sulla disponibilità di alloggi durante tutto l'anno.

8. Creazione di una zona di parcheggio a pagamento per i residenti, chemin de Fontanouille

Per favorire la rotazione dei veicoli e impedire il parcheggio abusivo, verrà creata una zona di sosta a pagamento per i residenti, di tre posti, sul Chemin de Fontanouille, sulla destra in discesa:

Il parcheggio sarà a pagamento:

tutti i giorni tranne la domenica e i giorni festivi;

dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00

9. Roquebrune-Cap-Martin si impegna nella pianificazione delle energie rinnovabili

Nell'ambito della legge APER (Accelerazione della produzione di energie rinnovabili) del 10 marzo 2023 , la città di Roquebrune-Cap-Martin ha definito le sue zone di accelerazione delle energie rinnovabili (ZAENR) , in conformità con le linee guida stabilite dallo Stato per raggiungere gli obiettivi di transizione energetica entro il 2050.

Questa legge mira a rafforzare la produzione di energie rinnovabili in Francia attraverso quattro assi principali :

Pianificare lo sviluppo delle energie rinnovabili nei territori

Semplificazione delle procedure amministrative

La mobilitazione degli spazi artificiali per evitare ulteriori danni all'ambiente

per evitare ulteriori danni all'ambiente Condivisione dei profitti del progetto con le comunità locali

Un quadro chiaro per l’implementazione delle energie rinnovabili

In questo contesto, i comuni devono identificare zone di accelerazione , in cui ritengono favorevole (o non sfavorevole) l'implementazione di progetti di energia rinnovabile, siano essi fotovoltaici, di metanizzazione, idroelettrici, geotermici o eolici terrestri . Tuttavia, queste aree non garantiscono automaticamente il completamento dei progetti, che restano soggetti a vincoli tecnici, ambientali ed economici. Al contrario, possono essere presi in considerazione progetti al di fuori di queste aree, previa consultazione approfondita con le parti interessate.

Consultazione locale e approccio ragionato

In conformità con l'articolo L141-5-3 del Codice dell'energia , la Città ha condotto una consultazione pubblica dal 13 al 27 dicembre 2024 , tramite il suo sito web e presso il municipio. Non è stato registrato alcun contributo scritto da parte dei cittadini .

Le aree individuate riflettono la volontà del comune di promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili limitando al contempo l'impatto ambientale. Si rivolgono in particolare alle aree già sfruttate o con scarsa sensibilità ecologica . I progetti ubicati in queste aree potranno beneficiare di incentivi finanziari , sebbene ogni installazione resti soggetta alla normativa vigente.

Se il Comitato regionale per l'energia riconosce che le zone di accelerazione definite sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi regionali, la città può introdurre zone di esclusione nel suo documento di pianificazione urbana. Ciò contribuirà a preservare gli spazi naturali, l'ambiente di vita dei residenti e il patrimonio locale, limitando l'installazione di determinate infrastrutture energetiche.

In appendice sono disponibili il dossier di consultazione e la mappatura delle aree selezionate .

Lettera del prefetto

Lettera del prefetto 2

10. Costruzione di una casa nell'Area Marina Protetta

Su richiesta del sindaco, il Dipartimento ha avviato uno studio al fine di elaborare un piano di gestione prima della creazione di un sito di conservazione costiera sul demanio marittimo pubblico. L'obiettivo è quello di istituire un'area marina protetta tra la punta di Cap Martin e il limite delle acque territoriali monegasche , all'interno di un futuro Parco naturale marittimo dipartimentale .

Un approccio concertato per un progetto su larga scala

Questo studio viene condotto congiuntamente alla gestione dell'area marina protetta esistente nel Golfo di Blue Bay e in consultazione con diverse parti interessate chiave:

Il Conservatoire du Littoral , garante della protezione delle zone costiere,

, garante della protezione delle zone costiere, La DDTM (Direzione dipartimentale dei territori e del mare) , responsabile del demanio pubblico marittimo,

, responsabile del demanio pubblico marittimo, Il Centro dei Monumenti Nazionali , come sito UNESCO ,

, come sito , La CARF (Comunità Urbana della Costa Azzurra) , per la gestione del sito classificato Natura 2000 Mare .

Un progetto strutturante per la salvaguardia del litorale

In questo contesto, il Comune, proprietario di un immobile situato nei pressi della stazione di Cabbé , ne ha proposto la ristrutturazione per trasformarlo in una Casa dell'Area Marina Protetta . Questo sito diventerebbe un luogo chiave per:

Presentare la futura Area Marina Protetta ,

, Sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi ambientali marini,

Ospita mostre e strumenti didattici ,

, Fornire strutture di sicurezza e di accoglienza , tra cui un'area video, servizi igienici e strutture igienico-sanitarie.

Questa casa, aperta al grande pubblico e alle scuole , svolgerebbe un ruolo essenziale nella tutela della biodiversità marina e nella promozione del Sentiero della Costa , inserito nel Piano Dipartimentale dei Percorsi Pedonali ed Escursionistici .

Finanziamento condiviso per un progetto ambizioso

Il documento grafico del progetto, allegato in appendice, ha già ricevuto il parere favorevole dell'Architetto delle Costruzioni di Francia (ABF) nel corso di una pre-consultazione. Il suo finanziamento , stimato in 300.000 € , sarebbe sostenuto in parti uguali dal Consiglio dipartimentale delle Alpi Marittime e dal Comune , che si farebbe carico delle spese di gestione del sito.

11. ZAC di interesse comunitario “Coeur de Carnolès” – Approvazione e firma della carta dell’EcoQuartier.

La ZAC “Cœur de Carnolès” , avviata nel 2016 , è un progetto di interesse comunitario volto a strutturare un settore strategico del territorio. Si inserisce in una politica proattiva di sviluppo sostenibile , che promuove la mobilitazione dei cittadini e la transizione ecologica.

Cos'è un Eco-Distretto?

Un EcoDistrict è un progetto di sviluppo urbano che integra i principi di sobrietà, resilienza, inclusione e sostenibilità . Mira a conciliare sviluppo urbano e rispetto dell’ambiente integrando soluzioni innovative per la gestione delle risorse, la biodiversità, la mobilità e la qualità della vita dei residenti.

Un impegno per lo sviluppo sostenibile

L'integrazione nell'approccio EcoQuartier , sostenuto dal Ministero della Transizione Ecologica e della Coesione Territoriale, segna una nuova tappa per questo progetto. Questa etichettatura mira a garantire uno sviluppo che tenga conto delle problematiche ambientali, sociali ed economiche, basandosi sui 20 impegni della guida allo sviluppo sostenibile .

I vantaggi del coinvolgimento nell'approccio EcoQuartier

Con la firma della carta EcoQuartier , la ZAC “Cœur de Carnolès” beneficia di diversi vantaggi:

Supporto tecnico e finanziario per garantire uno sviluppo esemplare,

per garantire uno sviluppo esemplare, Accesso al club ÉcoQuartier , che promuove lo scambio di esperienze tra comunità impegnate nella transizione ecologica,

, che promuove lo scambio di esperienze tra comunità impegnate nella transizione ecologica, L’uso del marchio “EcoProject” , che promuove l’impegno della regione nei confronti dei residenti e degli stakeholder locali,

, che promuove l’impegno della regione nei confronti dei residenti e degli stakeholder locali, Strumenti metodologici e formativi per integrare pienamente i principi dello sviluppo sostenibile,

per integrare pienamente i principi dello sviluppo sostenibile, Riconoscimento nazionale e maggiore visibilità nel contesto di progetti urbani esemplari.

12. ZAC “Cœur de Carnolès” – Firma di una convenzione di gestione per la salvaguardia delle specie protette, in particolare dell’emidattilo verrucoso

Nell’ambito del progetto di sviluppo della ZAC “Cœur de Carnolès” , la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) e la Città di Roquebrune-Cap-Martin hanno approvato la firma di una convenzione di gestione e di sostegno ecologico per la preservazione delle specie protette, in particolare l’ emidattilo verrucoso .

Una misura di compensazione per la fauna selvatica locale

Il progetto di sviluppo della ZAC “Cœur de Carnolès” , avviato nel 2016 , ha incorporato un approccio ambientale fin dalla sua progettazione, in particolare attraverso la sua inclusione nel marchio ÉcoQuartier . In questo contesto, il monitoraggio ecologico ha evidenziato la presenza nel sito di popolazioni di tarantole ed emidattili , che necessitano di misure di protezione e ricollocazione .

Il Consiglio scientifico regionale per la protezione della natura (CSRPN) della regione PACA ha espresso parere favorevole nel febbraio 2022 , a condizione che venga individuato un sito idoneo per la ricollocazione di queste specie. A seguito degli studi effettuati nel mese di maggio 2024 , il terreno n. AM 0115, denominato “Clos Paulette” , appartenente al Comune di Roquebrune-Cap-Martin, è stato selezionato come sito di accoglienza favorevole.

Un'ordinanza prefettizia di esenzione per le specie protette , emessa il 22 agosto 2024 , ha convalidato la ricollocazione degli emidattili in due siti :

Il parco naturale dipartimentale “Cros de Casté”

Il terreno “Clos Paulette” a Roquebrune-Cap-Martin

Un accordo di impegno per un periodo di 30 anni

La convenzione firmata tra la CARF e la Città di Roquebrune-Cap-Martin definisce i rispettivi impegni delle due parti per garantire la gestione ecologica del terreno e garantire l'attuazione di misure di compensazione ambientale per un periodo minimo di 30 anni .

Impegni della Città di Roquebrune-Cap-Martin

Rendere disponibile la particella AM 0115 “Clos Paulette” per la misura compensativa.

per la misura compensativa. Classificare il terreno come zona naturale (N) nel Piano Urbanistico Locale (PLU) .

. Rimuovere l'illuminazione pubblica in prossimità dell'area per evitare qualsiasi disturbo alle specie trasferite.

Impegni CARF

Garantire il monitoraggio ecologico della misura compensativa con il supporto di un fornitore di servizi naturalistici specializzato .

della misura compensativa con il supporto di un . Finanziare e attuare azioni di conservazione .

. Assumersi la responsabilità esclusiva dell'attuazione delle misure compensative e degli obblighi normativi associati.

dell'attuazione delle misure compensative e degli obblighi normativi associati. Installare sul terreno rifugi adatti per i giovani emidattili.

Impegno SPLA