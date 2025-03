Il Principe Alberto e la Principessa Charléne inaugurano il nuovo asilo di Monte-Carlo [FOTOGALLERY]

Accolti dal Sindaco di Monaco, Georges Marsan, LL.AA.SS. il Principe Sovrano e la Principessa Charlène, hanno assistito alla cerimonia d’inaugurazione delle sale rimesse a nuovo, partecipando prima alla benedizione della struttura da parte di Padre Jean Ariel Bauza Salinas, e proseguendo la visita, guidati da Jean-Luc Magnani, Direttore del Dipartimento della Prima Infanzia e delle Famiglie, delle varie stanza dell’asilo nido, che ora dispone di 36 lettini in tutto.

La struttura, riaperta il 16 gennaio di quest’anno dopo diversi mesi di lavori di ristrutturazione, è dotata di tutti i confort per rispondere meglio alle esigenze dei servizi per la prima infanzia di oggi e per conformarsi ai nuovi standard in vigore. Inoltre, secondo quanto informa l’ufficio stampa del Palazzo, è in corso di progettazione la ristrutturazione completa dell’annesso, dedicato ai bambini più grandi.

Questo progetto prevede la riconfigurazione dello spazio per includere un’ulteriore sala per le attività, strutture adattate per le persone a mobilità ridotta, una lavanderia, una sala di isolamento e un ufficio di gestione ampliato che può essere utilizzato anche come sala riunioni. L’asilo, è stato ristrutturato dai Servizi tecnici del Comune di Monaco, in collaborazione con l’architetto Franck Bourgery, lo studio di progettazione MC2, i partner tecnici e le imprese locali.

Il Sindaco ha voluto rendere omaggio al “importante coordinamento dei vari servizi comunali durante tutto il progetto” ribadendo: “l’importanza per l’Ente locale di portare avanti la nostra politica a favore della prima infanzia, che è davvero uno dei pilastri di tutta la nostra azione. Aiutare le famiglie significa contribuire a perpetuare il nostro modello sociale unico. Essere in grado di rispondere alle loro esigenze e aspettative è un legittimo motivo di orgoglio”.

L’edificio che ospita l’asilo nido, costruito originariamente nel 1992, accoglie i bambini dal 1997. I suoi 535 m2 dovevano essere aggiornati per soddisfare le esigenze dell’attuale Centro per la prima infanzia ed adattarlo alle persone a mobilità ridotta (PRM). Crediti fotografici: Eric Mathon / Palais princier de Monaco.

Alla visita era presente anche Monte-Carlo News con Ezio Cairoli che ha immortalato le immagini della visita della coppia principesca.