Belinda Davids incanta Monaco con un omaggio straordinario a Whitney Houston

Dopo il successo ottenuto alla Salle Pleyel di Parigi e in tournée in tutto il mondo, Belinda Davids arriva a Monaco per un evento imperdibile: "Tribute to Whitney Houston", un concerto omaggio alla leggendaria artista americana, in programma venerdì 27 giugno alle 20:30 nella prestigiosa Salle des Princes del Grimaldi Forum.

Prodotto da Richard Walter Productions, già noto per i suoi tributi a Queen, Elton John e JJ Goldman, lo spettacolo celebra l’eredità musicale di Whitney Houston attraverso la voce straordinaria di Belinda Davids, capace di raggiungere quattro ottave e di reinterpretare con fedeltà sorprendente i grandi successi della diva.

Rivelatasi al grande pubblico nel 2017 vincendo il talent show della BBC “Even Better Than the Real Thing” con una toccante versione di "I Will Always Love You", Belinda Davids ha poi emozionato anche l’Apollo Theater di New York in uno show trasmesso su FOX TV, lanciando una tournée mondiale con oltre 200 date.

Fino al 22 giugno, è attiva un’offerta flash con sconto del 40% sul prezzo dei biglietti: un’occasione da non perdere per vivere una serata intensa, all’insegna della grande musica e del talento autentico.

L’appuntamento è fissato: Monaco si prepara a risuonare delle note immortali di Whitney Houston, grazie all’incredibile voce di un’artista che ne onora la memoria con passione e rispetto.