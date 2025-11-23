Incontro con Baptiste Detombe: il digitale e le sfide per la nostra umanità

Il ciclo di incontri “Rencontre”, promosso dal Diocesi di Monaco e dal suo Servizio Comunicazione, propone venerdì 28 novembre 2025 un evento dedicato a Baptiste Detombe, autore e funzionario presso il Parlamento francese. L’incontro si terrà presso l’AGORA – Maison diocésaine, dalle 19:00 alle 20:30, con ingresso libero.

Baptiste Detombe, classe 2000, è laureato in Scienze Politiche a Bordeaux e in Filosofia politica ed etica alla Sorbona. Divenuto noto al grande pubblico con il suo primo libro L’homme démantelé – Comment le numérique consume nos existences (Artège, 2025), l’autore si è affermato come una voce critica nei confronti dei giganti del digitale (GAFAM), partecipando attivamente al dibattito pubblico sulle questioni legate al mondo digitale. Le sue analisi vengono regolarmente riprese dai principali media francesi, tra cui Marianne, Le Nouvel Observateur, La Croix, Le Figaro, CNews e France Inter.

La serata sarà articolata in due momenti principali: la prima mezz’ora sarà dedicata a far conoscere meglio il giovane autore, mentre nella seconda parte Detombe approfondirà liberamente i rischi e le sfide legati alla crescente presenza del digitale nella vita quotidiana. L’evento promette di offrire riflessioni stimolanti su un tema di crescente rilevanza, mentre le istituzioni iniziano solo ora a confrontarsi con queste problematiche, che costituiscono una vera sfida per la salute pubblica.

Un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano comprendere meglio l’impatto del digitale sulle nostre vite e discutere con uno dei più giovani e appassionati esperti francesi del settore.



