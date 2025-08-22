 / Business

Business | 22 agosto 2025, 17:00

Thomas Gheerbrant nuovo direttore generale di Nicexpo

Dal 18 agosto guida l’associazione che da novant’anni anima il territorio con fiere e saloni dedicati a imprese, istituzioni e cittadini

Cambio al vertice di Nicexpo, realtà che dal 1935 organizza alcuni dei più importanti eventi fieristici della Costa Azzurra. 

Dal 18 agosto 2025, infatti, Thomas Gheerbrant è stato nominato nuovo direttore generale dell’associazione, raccogliendo il testimone di una lunga tradizione al servizio dello sviluppo economico e sociale del territorio.

Nicexpo, associazione senza scopo di lucro regolata dalla legge 1901, è conosciuta per manifestazioni di riferimento come la Foire de Nice, il salone della ristorazione Agecotel, l’appuntamento green Bionazur e l’evento dedicato all’edilizia Bâtir. 



Iniziative che negli anni si sono affermate come veri e propri punti d’incontro tra imprese, istituzioni e cittadini, contribuendo a valorizzare il dinamismo regionale e a creare opportunità di crescita.

«Con piena consapevolezza dell’eredità che raccoglie, Thomas Gheerbrant avrà il compito di rafforzare il ruolo di Nicexpo come catalizzatore di innovazione, scambi e sviluppo», ha sottolineato il presidente Marc Ippolito annunciando la nomina.

La nuova direzione si inserisce in una fase di consolidamento e rilancio, con l’obiettivo di proiettare l’associazione verso nuove sfide nel segno dell’interesse collettivo e della promozione del territorio.


Beppe Tassone

