Thomas Gheerbrant nuovo direttore generale di Nicexpo

Cambio al vertice di Nicexpo, realtà che dal 1935 organizza alcuni dei più importanti eventi fieristici della Costa Azzurra.



Dal 18 agosto 2025, infatti, Thomas Gheerbrant è stato nominato nuovo direttore generale dell’associazione, raccogliendo il testimone di una lunga tradizione al servizio dello sviluppo economico e sociale del territorio.



Nicexpo, associazione senza scopo di lucro regolata dalla legge 1901, è conosciuta per manifestazioni di riferimento come la Foire de Nice, il salone della ristorazione Agecotel, l’appuntamento green Bionazur e l’evento dedicato all’edilizia Bâtir.





Iniziative che negli anni si sono affermate come veri e propri punti d’incontro tra imprese, istituzioni e cittadini, contribuendo a valorizzare il dinamismo regionale e a creare opportunità di crescita.



«Con piena consapevolezza dell’eredità che raccoglie, Thomas Gheerbrant avrà il compito di rafforzare il ruolo di Nicexpo come catalizzatore di innovazione, scambi e sviluppo», ha sottolineato il presidente Marc Ippolito annunciando la nomina.



La nuova direzione si inserisce in una fase di consolidamento e rilancio, con l’obiettivo di proiettare l’associazione verso nuove sfide nel segno dell’interesse collettivo e della promozione del territorio.





