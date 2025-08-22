Biot in festa per Saint Julien: quattro giorni di tradizione e divertimento

Biot si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la Fête de la Saint Julien, in programma dal 22 al 25 agosto 2025 . Quattro giorni di celebrazioni che animeranno il cuore del borgo provenzale con musica, giochi, sport e momenti di tradizione religiosa.



L’ingresso è libero e tutte le animazioni, pensate per grandi e piccoli, sono gratuite (ad eccezione delle giostre lungo rue Saint-Sébastien).





Tra tradizione e memoria

La festa patronale affonda le sue radici nella cultura popolare: tra i momenti più sentiti figurano la processione, la messa solenne e l’esposizione di fotografie storiche della ricorrenza. Ma non mancano appuntamenti più leggeri come i balli in piazza, i giochi per bambini e i concorsi di bocce.





Il programma giorno per giorno

Venerdì 22 agosto

15.00 – Torneo di bocce per under 14 (Clos de Boules)

17.00 – Aubade provenzale con il gruppo Lo Cepon

20.00 – Pic-nic musicale con Stéphane e Audrey (su prenotazione, Place de Gaulle)

Sabato 23 agosto

15.00 – Torneo di bocce a terne

16.00-20.00 – Villaggio di giochi in legno per famiglie (Rue Saint-Sébastien)

18.00 – Corsa dei piccoli camerieri, seguita alle 19.00 da quella per adulti

20.30 – Gran ballo con l’orchestra Mission 2 (Place de Gaulle)



Domenica 24 agosto

8.00 e 9.00 – Gran Premio ciclistico dei vetrai (partenza Place de Gaulle, arrivo Place des Arcades)

9.30 – Cerimonia della Liberazione al Monumento ai caduti

11.00 – Messa solenne nella chiesa Sainte-Marie-Madeleine

12.00 – Premiazioni del Gran Premio ciclistico e brindisi municipale

15.00 – Gara di bocce quadrate (Rue Saint-Sébastien)

19.00 – Torneo di Vitou, tradizionale gioco di carte provenzale



Lunedì 25 agosto

9.30 – Processione di San Giuliano (partenza dal sagrato della chiesa)

10.30 – Messa alla cappella di San Giuliano con il gruppo Lo Cepon

15.00 – Torneo di bocce miste

15.00-18.00 – Giochi per bambini: truccabimbi, corsa nei sacchi, pignatta, corsa con l’uovo e gonfiabili (Place des Arcades)



Un’estate in stile provenzale

La Fête de la Saint Julien è l’occasione ideale per scoprire Biot e le sue tradizioni, tra folklore, sport e convivialità. Un appuntamento che unisce memoria e divertimento, perfetto per famiglie, gruppi di amici e appassionati delle feste di paese.





