Biot in festa per Saint Julien: quattro giorni di tradizione e divertimento

Biot si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la Fête de la Saint Julien, in programma dal 22 al 25 agosto 2025. Quattro giorni di celebrazioni che animeranno il cuore del borgo provenzale con musica, giochi, sport e momenti di tradizione religiosa.
L’ingresso è libero e tutte le animazioni, pensate per grandi e piccoli, sono gratuite (ad eccezione delle giostre lungo rue Saint-Sébastien).
Tra tradizione e memoria
La festa patronale affonda le sue radici nella cultura popolare: tra i momenti più sentiti figurano la processione, la messa solenne e l’esposizione di fotografie storiche della ricorrenza. Ma non mancano appuntamenti più leggeri come i balli in piazza, i giochi per bambini e i concorsi di bocce.
Il programma giorno per giorno
Venerdì 22 agosto
- 15.00 – Torneo di bocce per under 14 (Clos de Boules)
- 17.00 – Aubade provenzale con il gruppo Lo Cepon
- 20.00 – Pic-nic musicale con Stéphane e Audrey (su prenotazione, Place de Gaulle)
Sabato 23 agosto
- 15.00 – Torneo di bocce a terne
- 16.00-20.00 – Villaggio di giochi in legno per famiglie (Rue Saint-Sébastien)
- 18.00 – Corsa dei piccoli camerieri, seguita alle 19.00 da quella per adulti
- 20.30 – Gran ballo con l’orchestra Mission 2 (Place de Gaulle)
Domenica 24 agosto
- 8.00 e 9.00 – Gran Premio ciclistico dei vetrai (partenza Place de Gaulle, arrivo Place des Arcades)
- 9.30 – Cerimonia della Liberazione al Monumento ai caduti
- 11.00 – Messa solenne nella chiesa Sainte-Marie-Madeleine
- 12.00 – Premiazioni del Gran Premio ciclistico e brindisi municipale
- 15.00 – Gara di bocce quadrate (Rue Saint-Sébastien)
- 19.00 – Torneo di Vitou, tradizionale gioco di carte provenzale
Lunedì 25 agosto
- 9.30 – Processione di San Giuliano (partenza dal sagrato della chiesa)
- 10.30 – Messa alla cappella di San Giuliano con il gruppo Lo Cepon
- 15.00 – Torneo di bocce miste
- 15.00-18.00 – Giochi per bambini: truccabimbi, corsa nei sacchi, pignatta, corsa con l’uovo e gonfiabili (Place des Arcades)
Un’estate in stile provenzale
La Fête de la Saint Julien è l’occasione ideale per scoprire Biot e le sue tradizioni, tra folklore, sport e convivialità. Un appuntamento che unisce memoria e divertimento, perfetto per famiglie, gruppi di amici e appassionati delle feste di paese.