Cannes, la città che abbatte le barriere: arriva StreetNav, il GPS per una mobilità davvero inclusiva

Cannes fa un nuovo passo verso l’inclusione. Da venerdì 29 agosto è infatti disponibile StreetNav, l’applicazione gratuita che facilita gli spostamenti delle persone con disabilità motorie o visive.

A presentarla ufficialmente sono stati il sindaco David Lisnard e Arthur Alba, fondatore della start-up francese StreetCo, che per la prima volta porta questo strumento nelle Alpes-Maritimes.



StreetNav funziona come un GPS pedonale intelligente: propone itinerari su misura in base al profilo dell’utente (carrozzina, passeggino, stampelle, valigia), tiene conto di pendenze, gradini, marciapiedi non accessibili e segnala eventuali ostacoli in tempo reale.

Per i non vedenti, offre un sistema di guida vocale chiaro e preciso. L’app fornisce inoltre una mappa dei servizi accessibili: 633 parcheggi riservati, 334 attraversamenti sonorizzati, bagni pubblici, aree sportive adattate e molto altro.



L’innovazione poggia anche sull’impegno civico: attraverso l’app “sorella” StreetCo, cittadini, associazioni e volontari possono segnalare barriere e arricchire costantemente la cartografia urbana.

A Cannes il sistema sarà connesso anche a Cannes Civique, la piattaforma comunale che permette di segnalare disfunzioni nello spazio pubblico.



«Costruire una città dove ciascuno abbia gli stessi diritti e le stesse possibilità è la nostra priorità», ha dichiarato Lisnard, sottolineando come la dignità e la libertà delle persone con disabilità siano al centro delle politiche comunali.



StreetNav si inserisce infatti in un percorso già avviato: dall’area giochi inclusiva inaugurata al Campestra alla storica Handiplage di Bijou Plage, passando per le attività di sport nautici adattati e l’apertura di un centro di supporto alla disabilità presso il CCAS.





