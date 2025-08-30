Trasporti a Nizza, rivoluzione di settembre: più autobus, nuove navette e tram potenziati

La rentrée 2025 porta grandi novità per i trasporti della Métropole di Nizza. Con un aumento del 40% degli abbonamenti Lignes d’Azur tra il 2023 e il 2025 e circa 400.000 spostamenti giornalieri registrati a fine 2024, l’amministrazione ha deciso di rafforzare il servizio con nuove linee, navette dedicate e il debutto dei tram ampliati.



Navetta per i tifosi e collegamenti temporanei

Tra le principali novità figura la linea “Special Foot”, attiva nei giorni di partita: partirà da Plan du Var, passando per Saint-Martin-du-Var e Carros, fino all’Allianz Riviera. Corse due ore e mezza prima del fischio d’inizio e 45 minuti dopo la fine.

Arriva anche la NV30, una piccola navetta a cinque posti che sostituirà temporaneamente il tratto interrotto della linea 30 a causa di un cedimento stradale. In servizio dal lunedì al sabato, ogni 20 minuti, resterà attiva fino alla risoluzione del problema.



Linee rinforzate e nuovi orari

Diversi autobus riprendono i percorsi originari, come le linee 60, 61, 43 e R, mentre la navetta Durandy viene soppressa. Altre linee aumentano la frequenza: la 51 circolerà ogni 18 minuti nei giorni feriali, la 63 conferma e amplia le corse serali fino a mezzanotte, mentre la 92 (Isola 2000–Nizza) diventa definitiva con partenze quotidiane.

Sono previsti piccoli adeguamenti anche per le linee 7, 20, 21, 31, 32, 73 e 81, al fine di servire meglio scuole, ospedali e quartieri residenziali. La 49 sarà prolungata fino alla stazione di Cagnes-sur-Mer per favorire l’intermodalità.



On demand e nuove fermate

Le linee a chiamata evolvono: la C6 raggiungerà Castagniers con tre fermate aggiuntive, mentre la C32 avrà una nuova fermata a Roubion (“Vallon du Moulin”).

Introdotti anche tre cambi di nome per rendere più chiara la destinazione delle fermate: “École des Baumettes” diventa “Dante”, “Lavallière/Promenade” sarà “Parc Phoenix/Promenade” e “La Tour sur Tinée Gare” si semplifica in “La Tour sur Tinée”.



Tram più capienti sulla linea 1

La novità forse più attesa riguarda il tram. Dal 28 agosto iniziano a circolare le prime carrozze ampliate della linea 1: una nuova ogni due settimane fino a gennaio 2026, per un totale di otto. L’operazione, voluta dal sindaco Christian Estrosi, permetterà di offrire fino a 18.000 posti al giorno in più.

La scelta di ampliare i convogli esistenti, in servizio dal 2006, è stata dettata da motivi economici: i costi sono inferiori rispetto all’acquisto di nuovi tram, anche se l’adattamento tecnico ha richiesto interventi complessi su porte, aria condizionata e sistemi elettrici.



“L’obiettivo, ha spiegato Christophe Kaminski, vicedirettore generale di Lignes d’Azur, è fornire un materiale modernizzato senza alterare l’aspetto originario. Gli utenti vedranno tram uguali, ma con più spazio”.





