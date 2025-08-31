Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato al grande rientro dei vacanzieri e al ritorno alla rigorosa routine quotidiana, dopo giorni spensierati senza l'assillo della sveglia, questa simpatica vignetta.
Quando una vignetta vale come mille editoriali
Trauma post vacanze
