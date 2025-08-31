 / Altre notizie

Altre notizie | 31 agosto 2025, 10:00

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Trauma post vacanze

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato al grande rientro dei vacanzieri e al ritorno alla rigorosa routine quotidiana, dopo giorni spensierati senza l'assillo della sveglia, questa simpatica vignetta.




Beppe Tassone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium