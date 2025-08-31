F1. Zandvoort è un tragicomico all'italiana, Leclerc buttato fuori gara da Antonelli

Che il weekend Ferrari fosse partito male e le aspettative fossero ridotte a zero, lo si era visto già dal venerdì. Ma a vedere l'esito della gara di Zandvoort, da italiani, il risvolto è tragicomico.

Charles Leclerc aveva detto venerdì che la Ferrari era parecchio lontana: sul giro secco sicuramente, il passo gara lasciava spazio a un po' più di fiducia. È andata tutto sommato bene in qualifica, con il sesto tempo del monegasco e il settimo di Hamilton, ma in gara crolla tutto.

Leclerc non riesce mai a superare la Racing Bulls di Hadjar, partito quarto, ma si rende protagonista di due sorpassi su Russell (uno soprattutto, spettacolare quasi d'altri tempi).

Ma se Hamilton si ritira dopo un terzo di gara per un incidente che si provoca da solo mentre stava forzando per andare a recuperare Russell, Leclerc, dopo la seconda sosta, viene centrato in pieno sulla curva sopraelevata da Kimi Antonelli che si era fermato il giro prima e voleva sbarazzarsi il prima possibile della Ferrari: lo ha fatto, ma nel modo peggiore. Prendendo anche una sacrosanta penalità.

La tappa olandese diventa crocevia importante, forse decisivo per il mondiale: a sette giri dalla fine, Lando Norris vede andare in fumo la sua McLaren e forse i suoi sogni di gloria iridata. Vince un solidissimo Oscar Piastri, partito in pole e autore di una gara senza sbavature, davanti al padrone di casa Verstappen e a un fantastico Hadjar: l'unica Italia che sorride è quella di Faenza con la Racing Bulls.

Domenica prossima si va a Monza, la Ferrari avrà poco tempo per leccarsi delle ferite che fanno molto male.