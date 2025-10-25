Kastellorizio, un Mediterraneo di frontiera

Nel Mediterraneo orientale esistono frontiere che non hanno bisogno di essere spiegate: basta guardarle. Kastellorizo è una di queste. Minuscola, remota eppure strategica, è l’ultimo avamposto della Grecia davanti alla Turchia. Un’isola di confine che non vive di clamore, ma di sottili equilibri: tra Oriente e Occidente, tra passato e presente, tra memoria e quiete. Un fazzoletto di terra sospeso nel blu dell’Egeo. È un luogo che obbliga a rivedere lo sguardo e a ripensare il concetto stesso di confine.

Il viaggio comincia dalla costa turca. Il tratto di mare che separa Kaş da Kastellorizo è breve: venti minuti di navigazione per oltrepassare una linea invisibile, una frontiera politica, culturale e simbolica. Da un lato il frastuono dell’Anatolia, dall’altro un avamposto greco che vive di equilibrio e misura. L’acqua non divide soltanto due terre: divide due modi di stare nel Mediterraneo. Quando il traghetto entra nella baia, l’isola si rivela senza esibizioni: facciate color pastello disposte ad anfiteatro, porte socchiuse, balconi sospesi sull’acqua. Non c’è musica, non ci sono code. Solo luce verticale e passi lenti sul molo. L’accoglienza è fatta di sottrazioni: niente promesse, niente retorica. Solo essenzialità.

Il porto è la lente attraverso cui tutto si legge. Le imbarcazioni oscillano in un movimento continuo, e il Meltemi — vento caldo dell’Egeo — regala leggerezza ai pensieri. Le sedie rivolte al mare puntano tutte nella stessa direzione, come se l’isola avesse un’unica via di fuga: l’orizzonte. Una viaggiatrice sola, a un tavolo un po’ defilato, osserva in silenzio. Qui si guarda più di quanto si parli. Un uomo apparecchia i tavoli di una taverna: si muove piano, con la calma di chi conosce il valore del tempo e non gli oppone resistenza. Quando si ferma, accenna un sorriso e dice soltanto: «Qui non cambia nulla, è questo il bello». Non aggiunge altro. È abbastanza. In quella frase si condensa la filosofia del luogo: non accelerare, non fingere, non essere altro rispetto a ciò che si è. Il pesce, in tavola, arriva quasi senza mediazioni. Crudo o appena scottato, con olio, limone e capperi carnosi. Il resto è vento e pane da scarpetta. Non c’è scenografia, non c’è narrazione di supporto: si mangia guardando il mare e lasciando che sia il piatto a parlare. Nell’ora di pranzo, Kastellorizo riduce tutto a pochi gesti essenziali.

Pochi metri più in alto, una piazzetta si apre all’improvviso: tavoli di legno, un muro bianco con una sola parola scritta in nero — “Mediterraneo”. È impossibile non pensare al film di Gabriele Salvatores, girato qui e premiato con l’Oscar. Una storia di uomini sospesi tra la guerra e una terra remota che li disarma, prima ancora di accoglierli. Quella scritta non è decorazione: è memoria sedimentata, più incisiva di qualunque brochure. Attorno, muri scrostati e facciate restaurate convivono senza spiegazioni; la scena è vuota e viva allo stesso tempo, come se qualcuno dovesse comparire da un momento all’altro. Poco distante si trova la Santrapeia School, fondata nel 1903 della diaspora greca che è uno degli edifici simbolo di Kastellorizo. La sua architettura neoclassica, con colonne e timpano, testimonia il periodo di grande sviluppo a inizio Novecento, quando cultura e commercio fiorivano grazie alla posizione strategica e al momento storico. Oggi l’edificio resta un punto di riferimento solo identitario per gli abitanti.

Il pomeriggio dilata i vuoti. Le persiane si socchiudono, il mare cambia gradazione, le facciate delle case rilasciano calore. Si cammina senza una direzione precisa, tra scale ripide, vicoli e cortili nascosti. Kastellorizo è un’opera d’arte urbana che non ha bisogno di pubblico né di applausi. Tra uno scorcio e un balcone fiorito affiora la sagoma del Castello dei Cavalieri, eretto anticamente per controllare la baia. È una sentinella di pietra, memoria di quando questo lembo del Dodecaneso era presidio e frontiera prima che rifugio. Oggi non reclama sguardi, ma li cattura: ricorda, sottovoce, che anche questo luogo ha avuto bisogno di difesa. La vista si apre sull’intera insenatura. Dall’alto il disegno si ricompone: molo, scogli, barche ormeggiate e una linea tesa verso la Turchia, così vicina da sembrare toccabile. Poco oltre, un sentiero conduce alla cappella di San Giorgio, bianca e raccolta, affacciata sull’acqua. È una sosta breve, un invito a prendere fiato.

Kastellorizo non intrattiene: concentra. Chiede attenzione, non consumo. Rimane laterale alle rotte, ma centrale a sé stessa. In un “Mediterraneo” che spesso si esibisce, sceglie la sottrazione. E forse il senso sta proprio qui: scoprire che il confine non è una linea che chiude, ma un luogo che rivela. Ci ricorda che la misura delle cose non si trova nell’eccesso, ma nello spazio che lasciamo vuoto, perché qualcosa — o qualcuno — possa entrarvi. Così, quando ci si allontana da qui, non ci si porta dietro solo un’isola da raccontare, ma una prospettiva diversa con cui tornare alla quotidianità.