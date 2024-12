Al Museo Jean Cocteau di Mentone la grande mostra "Escales", Jean Cocteau e Michele Klejinen

Dal 7 dicembre scorso e fino al 16 giugno 2025 al Museo Jean Cocteau di Mentone è visitabile la mostra "Escales", Jean Cocteau e Michele Kleijnen.

"Abbiamo voluto presentarvi opere di Jean Cocteau rispetto a quelle di un'artista contemporanea, Michèle Kleijnen sul tema delle ESCALES - dice il direttore dei musei di Mentone Guillaume Theulière -. Entrambi sono grandi viaggiatori e le loro creazioni lo testimoniano. Entrambi hanno posato le valigie sulla Costa Azzurra. Entrambi sono mentonnais di adozione".

Le opere colorate di Michèle Kleijnen create per l'evento risponderanno alle numerose opere grafiche provenienti dalla collezione donata al Museo di Mentone da Séverin Wunderman. Un'alleanza di due stili: il tratto di Jean Cocteau e il colore di Michèle Kleijnen per viaggiare nel mondo da questo fortino avanzato sul mare che è il museo Jean Cocteau-Le Bastion.

Anche se Jean Cocteau ha sempre dichiarato di non muoversi molto, ha fatto molti viaggi nella sua vita e i racconti che ha scritto ne sono la prova.

Il poeta inizia con un viaggio a Londra, Venezia, Marsiglia, Roma e Algeri ma il suo vero grande viaggio è quello che compie con Marcel Khill, soprannominato per l'occasione Passepartout, eroe di Jules Verne. Partiranno sulle tracce di Philéas Fogg per festeggiare il centenario della nascita dello scrittore. Il giornale Paris-Soir ha accettato il progetto che finanzia, i nostri due avventurieri constatano che questo viaggio immaginato nel 1873 in «Il giro del mondo in 80 giorni» non ha perso nulla della sua difficoltà, sessantatré anni dopo. Cocteau ne pubblica un racconto nel 1936 «Mon premier voyage Tour du monde en 80 jours» che lo porta da Parigi a Coney Island prima di tornare in Europa. Tra gli scali, è da notare la sua prima tappa a Roma e poi quelle al Cairo, Port-Said, Suez, Tut-Ankh-Amen, Bombay, Malacca, Singapore, Hong Kong, Honolulu, Hollywood prima di tornare in Europa.

Sia turista che esploratore, lo scrittore visita Rodi e le piramidi, ma anche il parco divertimenti di Coney Island. Riuscirà a scommettere questo viaggio nei tempi previsti. Questo viaggio che Cocteau ha rifiutato di rendere ufficiale, gli ha permesso di fare incontri in ogni paese... Talvolta insolito, tanto più che sceglie deliberatamente zone poco trasparenti, quartieri proibiti e tagliagole, come in Malesia.

Michèle Kleijnen, una grande viaggiatrice

Nata nel 1956, di origine belga, l'artista ha trascorso i suoi primi anni su navi dove ha iniziato a dipingere sin dall'adolescenza.

Oltre a un breve soggiorno in Marocco, in Scandinavia e poi in Canada nel 1974, è solo nel 1976 che inizia a stabilirsi più a lungo nelle Antille (7 anni) dove espone le sue opere per la prima volta. Nel 1983, scopre la Costa Azzurra e la città di Mentone dove vive e lavora. Il suo approccio artistico è quello degli artisti pittori coloristi e della land art (lavoro nella e sulla natura). Ispirata a questo movimento di arte concettuale fondato tra il 1960 e il 1970, Michèle Kleijnen fa parte del collettivo no-made con cui espone all'Arboretum de Roure dal 2006.

Colorista nata, la fantasia e la realtà delle opere - installazioni di Michèle Kleijnen si adattano sia nella natura che negli spazi interni. Il semplice fatto di mettere l'opera in situazione evoca per chi la scopre, nozioni di partecipazione, immersione e teatralità.

Espone regolarmente in gruppo o individualmente. La sua ultima grande mostra si è tenuta al Castello Lascaris di Gorbio. Molti articoli sono stati dedicati a questo argomento.