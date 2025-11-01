 / Eventi

“Holidays Magic” Season’s Ball: una serata di gala tra eleganza, musica e solidarietà

Il Mima Club Monaco e la Chaîne des Rôtisseurs presentano un gala esclusivo a sostegno della Croce Rossa Monegasca.

“Holidays Magic” Season’s Ball: un evento benefico a favore della Croce Rossa Monegasca.

Monaco, 1° novembre 2025 – L’atmosfera delle feste entra nel vivo con il Gala “Holidays Magic” Season’s Ball, in programma sabato 29 novembre 2025 alle ore 19:00 nella splendida Salle Belle Époque dell’Hôtel Hermitage Monte-Carlo.


Organizzato dal Mima Club Monaco in partnership con la Chaîne des Rôtisseurs de Monaco, l’evento promette una serata all’insegna dell’eleganza, della grande musica e della solidarietà.

La serata si aprirà con champagne, per proseguire con una cena gourmet accompagnata da intrattenimenti raffinati e da una lotteria benefica a favore della Croce Rossa Monegasca, dedicata al Natale dei bambini bisognosi.


Il programma artistico prevede un concerto lirico con voci d’opera in un repertorio vario, una arpista medaglia d’oro e due giovani prodigi del Premio Maria Callas. A seguire, DJ set e musiche di festa a cura della The Golden Voices Music Awards – Monaco Team.

Si tratta di un appuntamento a posti limitati che si preannuncia memorabile per il mix di arte, convivialità e impegno sociale. 

Prenotazioni e informazioni:
mimaclub.monaco@gmail.com 06 34 61 17 64 (in orario d’ufficio).

