S.E. Charles Kushner ha presentato le sue credenziali a S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco

Attorno a S.A.S. il Principe Alberto II e a S.A.S. la Principessa Charlène, S.E. Charles Kushner, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario degli Stati Uniti d’America nel Principato, e sua moglie, la Signora Seryl Kushner; Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo – Ministro per le Relazioni Esterne e la Cooperazione, e S.E. Christophe Mirmand, Ministro di Stato.

S.E. Charles Kushner, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario degli Stati Uniti d’America presso il Principato di Monaco, ha presentato le sue Lettere Credenziali a S.A.S. il Principe Alberto II nel corso di una cerimonia ufficiale, alla presenza di Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo – Ministro per le Relazioni Esterne e la Cooperazione.

Dopo la cerimonia di lunedì 27 ottobre, il nuovo Ambasciatore americano è stato ricevuto dal Ministro di Stato, Christophe Mirmand, presso la sua residenza, per un pranzo ufficiale presieduto da S.A.S. il Principe Alberto II e da S.A.S. la Principessa Charlène.

Originario degli Stati Uniti, Charles Kushner è laureato in economia e business administration presso la New York University, e ha conseguito un dottorato in giurisprudenza presso la Hofstra University.

Fondatore e attuale presidente della società di sviluppo immobiliare Kushner Companies, ha avuto una carriera di rilievo sia nel settore privato che in quello pubblico.

È stato membro del Consiglio del Memoriale dell’Olocausto degli Stati Uniti per due mandati e ha ricoperto la carica di Commissario dell’Autorità Portuale di New York e del New Jersey.

Nel 1999, ha ricevuto il Premio Ernst & Young come Imprenditore dell’Anno per lo Stato del New Jersey e, successivamente, gli sono stati conferiti due dottorati honoris causa dal Touro College e dalla Yeshiva University.

Con questa nuova nomina diplomatica, S.E. Charles Kushner porta a Monaco la sua esperienza e il suo impegno a rafforzare i legami di cooperazione e amicizia tra gli Stati Uniti d’America e il Principato di Monaco.